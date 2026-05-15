В Пекине заявили, что США и Китай надеются на скорое завершение украинского конфликта

Глава МИД КНР Ван И
Фото: Kevin Frayer/Getty Images

Москва. 15 мая. INTERFAX.RU - Власти Китая и США надеются на скорое завершение украинского конфликта, заявил глава МИД КНР Ван И после визита в Пекин американского президента Дональд Трампа.

"В том, что касается украинского кризиса, Китай и США надеются, что война скоро завершится. Пекин и Вашингтон, каждый по-своему, многое сделали, чтобы продвигать идею переговоров и мирного урегулирования", - говорится в сообщении МИД КНР.

Ван И подчеркнул, что "у сложных проблем не бывает простых решений, и добиться в одночасье успеха мирных переговоров сложно".

Глава МИД Китая подчеркнул, что и Пекин, и Вашингтон готовы и дальше играть конструктивную роль при попытках решения украинского кризиса.

Ранее сообщалось, что Трамп в ходе визита в Китай обсудил с председателем КНР Си Цзиньпинем международные вопросы, в том числе кризис на Украине.

