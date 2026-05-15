Американский генерал подтвердил, что отменено развертывание бронетанковой бригады в Польше

Москва. 15 мая. INTERFAX.RU - Исполняющий обязанности начальника штаба Армии США генерал Кристофер ЛаНев сообщил об отмене развертывания бронетанковой бригады в Польше. Об этом сообщают польские СМИ.

"Мы с генералом Гринкевичем (верховный главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе Алексус Гринкевич - ИФ), получили инструкции относительно сокращения численности войск. Я работал с ним, тесно консультируясь, и мы решили, что для этой бригады будет наиболее целесообразно не отправлять свои силы на театр военных действий", - сказал ЛаНев в Палате представителей Конгресса США.

По его словам, решение о приостановке переброски бронетанковой бригады в Польшу было принято в последние дни, и часть бригады уже находилась в Польше или была в пути.

Ранее 15 мая польский вице-премьер, глава Минобороны Владислав Косиняк-Камыш заявил, что США не принимали решения об ограничении присутствия американских вооруженных сил в Польше.

Сейчас в Польше дислоцировано около 10 тысяч американских военных.

14 мая издание Military Times, ссылаясь на представителя американской армии, сообщило, что Пентагон неожиданно отменил отправку в Польшу 2-й бронетанковой бригады 1-й кавалерийской дивизии, которая должна была прибыть туда в рамках плановой ротации войск.

Минобороны НАТО Пентагон США Польша Кристофер ЛаНев Алексус Гринкевич
