Поиск

CENTCOM заявил о постоянном патрулировании военными самолетами окрестностей Ирана

CENTCOM заявил о постоянном патрулировании военными самолетами окрестностей Ирана
Фото: Jason Wells/Loop Images/Universal Images Group via Getty Images

Москва. 15 мая. INTERFAX.RU - Американские истребители без перерыва, и днем, и ночью осуществляют патрулирование над районами Ближнего Востока вблизи Ирана, сообщает Центральное командование ВС США (CENTCOM).

В воздушных операциях задействованы истребители наземного базирования F-16, F-35A и беспилотники, а также палубные истребители F/A-18 Super Hornet и самолеты радиоэлектронной борьбы EA-18G Growler, которые выполняют миссии в районе Ормузского пролива. Продолжительность полетов обеспечивают самолеты-заправщики, которые поднимаются с баз на Ближнем Востоке.

CENTCOM ранее также сообщал о тренировочных полетах стратегических бомбардировщиков B-1B Lancer над регионом Ближнего Востока без указания конкретного района выполнения задания.

Сейчас на ближневосточных базах и двух авианосцах, находящихся в Аравийском море, размещено не менее 200 американских боевых самолетов, а также большое количество самолетов-заправщиков и самолетов дальнего радиолокационного обнаружения и управления.

Хроника 28 февраля – 15 мая 2026 года Операция Израиля и США против Ирана
F-16 F-35 Иран США CENTCOM Ормузский пролив
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

В Пекине заявили, что США и Китай надеются на скорое завершение украинского конфликта

 В Пекине заявили, что США и Китай надеются на скорое завершение украинского конфликта

CENTCOM заявил о постоянном патрулировании военными самолетами окрестностей Ирана

 CENTCOM заявил о постоянном патрулировании военными самолетами окрестностей Ирана

Brent подорожала до $107,85 за баррель

Саудовская Аравия и Катар отклонили предложение ОАЭ о военных контрмерах в связи с ударами Ирана

 Саудовская Аравия и Катар отклонили предложение ОАЭ о военных контрмерах в связи с ударами Ирана

Stellantis и Dongfeng будут выпускать автомобили Peugeot и Jeep в Китае

 Stellantis и Dongfeng будут выпускать автомобили Peugeot и Jeep в Китае

ОАЭ планируют запустить нефтепровод в обход Ормузского пролива в 2027 году

Что случилось этой ночью: пятница, 15 мая

Трамп считает, что Китай не заинтересован в получении Ираном ядерного оружия

Трамп заявил, что Китай рассматривает возможность покупки американской нефти

 Трамп заявил, что Китай рассматривает возможность покупки американской нефти

Рубио заявил, что позиция США относительно Тайваня остается неизменной
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 2199 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 9398 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 152 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 438 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 164 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 293 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 79 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 247 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2517 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 72 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 104 материалов