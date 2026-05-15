CENTCOM заявил о постоянном патрулировании военными самолетами окрестностей Ирана

Москва. 15 мая. INTERFAX.RU - Американские истребители без перерыва, и днем, и ночью осуществляют патрулирование над районами Ближнего Востока вблизи Ирана, сообщает Центральное командование ВС США (CENTCOM).

В воздушных операциях задействованы истребители наземного базирования F-16, F-35A и беспилотники, а также палубные истребители F/A-18 Super Hornet и самолеты радиоэлектронной борьбы EA-18G Growler, которые выполняют миссии в районе Ормузского пролива. Продолжительность полетов обеспечивают самолеты-заправщики, которые поднимаются с баз на Ближнем Востоке.

CENTCOM ранее также сообщал о тренировочных полетах стратегических бомбардировщиков B-1B Lancer над регионом Ближнего Востока без указания конкретного района выполнения задания.

Сейчас на ближневосточных базах и двух авианосцах, находящихся в Аравийском море, размещено не менее 200 американских боевых самолетов, а также большое количество самолетов-заправщиков и самолетов дальнего радиолокационного обнаружения и управления.