Трамп надеется встретиться с Си Цзиньпином четыре раза за 2026 год

Москва. 15 мая. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп рассчитывает, что, с учетом его визита в Пекин на этой неделе, он сможет встретиться с председателем КНР Си Цзиньпином четыре раза в 2026 году год.

"Потенциально, в этом году мы встретимся четыре раза", - заявил он журналистам на борту самолета.

Уже известно, что Трамп пригласил Си Цзиньпина в США осенью, и китайский лидер принял приглашение.

Однако президент США также надеется, что председатель КНР посетит саммит G20 в американском Майами. По его словам, Си Цзиньпин "хочет приехать".

Также Трамп заявил, что "попытается" посетить саммит АТЭС в Китае.