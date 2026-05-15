Поиск

Трамп надеется встретиться с Си Цзиньпином четыре раза за 2026 год

Трамп надеется встретиться с Си Цзиньпином четыре раза за 2026 год
Фото: Evan Vucci - Pool/Getty Images

Москва. 15 мая. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп рассчитывает, что, с учетом его визита в Пекин на этой неделе, он сможет встретиться с председателем КНР Си Цзиньпином четыре раза в 2026 году год.

"Потенциально, в этом году мы встретимся четыре раза", - заявил он журналистам на борту самолета.

Уже известно, что Трамп пригласил Си Цзиньпина в США осенью, и китайский лидер принял приглашение.

Однако президент США также надеется, что председатель КНР посетит саммит G20 в американском Майами. По его словам, Си Цзиньпин "хочет приехать".

Также Трамп заявил, что "попытается" посетить саммит АТЭС в Китае.

Дональд Трамп АТЭС G20 США Си Цзиньпин Китай
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Трамп предостерег Тайвань от попыток провозгласить независимость

Трамп надеется встретиться с Си Цзиньпином четыре раза за 2026 год

 Трамп надеется встретиться с Си Цзиньпином четыре раза за 2026 год

Brent подорожала более чем на 3% и торгуется около $109 за баррель

В Пекине заявили, что США и Китай надеются на скорое завершение украинского конфликта

 В Пекине заявили, что США и Китай надеются на скорое завершение украинского конфликта

CENTCOM заявил о постоянном патрулировании военными самолетами окрестностей Ирана

 CENTCOM заявил о постоянном патрулировании военными самолетами окрестностей Ирана

Brent подорожала до $107,85 за баррель

Саудовская Аравия и Катар отклонили предложение ОАЭ о военных контрмерах в связи с ударами Ирана

 Саудовская Аравия и Катар отклонили предложение ОАЭ о военных контрмерах в связи с ударами Ирана

Stellantis и Dongfeng будут выпускать автомобили Peugeot и Jeep в Китае

 Stellantis и Dongfeng будут выпускать автомобили Peugeot и Jeep в Китае

ОАЭ планируют запустить нефтепровод в обход Ормузского пролива в 2027 году
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 9401 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 2201 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 165 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 152 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 438 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 293 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 79 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 247 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2517 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 72 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 104 материалов