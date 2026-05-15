Поиск

Саудовская Аравия и Катар отклонили предложение ОАЭ о военных контрмерах в связи с ударами Ирана

Саудовская Аравия и Катар отклонили предложение ОАЭ о военных контрмерах в связи с ударами Ирана
Фото: Gallo Images/"USGS/NASA Landsat data processed by Orbital Horizon"

Москва. 15 мая. INTERFAX.RU - ОАЭ пытались убедить Саудовскую Аравию и Катар пойти на коллективные военные меры из-за ударов Ирана по государствам Персидского залива, но получили отказ, сообщает в пятницу Bloomberg со ссылкой на источники.

"По словам лиц, знакомых с темой, ОАЭ пытались убедить соседние страны, включая Саудовскую Аравию и Катар, принять участие в скоординированной военной акции в ответ на удары Ирана. ОАЭ были разочарованы, когда им отказали", - информирует агентство.

По его данным, президент ОАЭ шейх Мухаммед бин Заид провел серию разговоров с другими лидерами, в том числе с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Салманом, после того, как США и Израиль стали бомбить Иран 28 февраля.

"По словам источников, знакомых с обстановкой в Абу-Даби, президент быстро выразил готовность сотрудничать с США и Израилем. Но другие лидеры стран Персидского залива сказали, что это не их война. Результатом стало ухудшение и без того надломленных отношений ОАЭ и Саудовской Аравии", - отмечает агентство.

Президент при этом отмечал, что Совет сотрудничества арабских государств Персидского залива появился в 1981 году в том числе из-за угрозы от Ирана, где за два года до этого произошла Исламская революция.

Позднее власти ОАЭ сообщали, что с 1 мая не участвуют в работе объединения стран-экспортеров нефти - ОПЕК. Кроме того, стало известно об укреплении отношений ОАЭ с Израилем, в том числе по военной линии. Один из собеседников отметил, что власти стран тесно сотрудничали с целью засекать готовящиеся атаки Ирана и отражать их, обменивались разведданными и координировались по поводу целей на иранской территории.

Источники отмечали, что ОАЭ самостоятельно наносили ограниченные удары по Ирану в начале марта и в апреле. Саудовские военные также атаковали Иран в марте, но потом Эр-Рияд обратился к Пакистану, чтобы он сыграл роль посредника в диалоге США и Ирана.

В Абу-Даби не были довольны тем, что с ним мало консультировалось по поводу дипломатической инициативы под эгидой Исламабада. В итоге ОАЭ потребовал от Пакистана погашения кредита в $3 млрд, но Исламабад поддержал Эр-Рияд.

Катар тоже изучал возможность ответных мер после атаки в середине марта на промышленную зону Рас-Лаффана. Но в Дохе предпочли сыграть роль в деэскалации ситуации. Бахрейн и Кувейт, действующие заодно с Саудовской Аравией, решили остаться в стороне от конфликта. Оман также отказался от силовых действий.

Однако, по данным одного из источников, США хотели, чтобы Саудовская Аравия и Катар присоединились к ударам ОАЭ.

Власти Саудовской Аравии, ОАЭ, Бахрейна, Катара и Кувейта не стали отвечать на просьбы Bloomberg прокомментировать информацию.

Хроника 28 февраля – 15 мая 2026 года Операция Израиля и США против Ирана
ОАЭ Саудовская Аравия Катар Иран
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Brent подорожала до $107,85 за баррель

Саудовская Аравия и Катар отклонили предложение ОАЭ о военных контрмерах в связи с ударами Ирана

 Саудовская Аравия и Катар отклонили предложение ОАЭ о военных контрмерах в связи с ударами Ирана

Stellantis и Dongfeng будут выпускать автомобили Peugeot и Jeep в Китае

 Stellantis и Dongfeng будут выпускать автомобили Peugeot и Jeep в Китае

ОАЭ планируют запустить нефтепровод в обход Ормузского пролива в 2027 году

Что случилось этой ночью: пятница, 15 мая

Трамп считает, что Китай не заинтересован в получении Ираном ядерного оружия

Трамп заявил, что Китай рассматривает возможность покупки американской нефти

 Трамп заявил, что Китай рассматривает возможность покупки американской нефти

Рубио заявил, что позиция США относительно Тайваня остается неизменной

Трамп назвал "военное уничтожение" Ирана впечатляющим достижением своей администрации

 Трамп назвал "военное уничтожение" Ирана впечатляющим достижением своей администрации

В CENTCOM заявили, что иранские БПЛА представляют главную опасность для США

 В CENTCOM заявили, что иранские БПЛА представляют главную опасность для США
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 2198 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 9398 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 152 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 438 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 164 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 293 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 79 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 247 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2517 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 72 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 104 материалов