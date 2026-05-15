Саудовская Аравия и Катар отклонили предложение ОАЭ о военных контрмерах в связи с ударами Ирана

Фото: Gallo Images/"USGS/NASA Landsat data processed by Orbital Horizon"

Москва. 15 мая. INTERFAX.RU - ОАЭ пытались убедить Саудовскую Аравию и Катар пойти на коллективные военные меры из-за ударов Ирана по государствам Персидского залива, но получили отказ, сообщает в пятницу Bloomberg со ссылкой на источники.

"По словам лиц, знакомых с темой, ОАЭ пытались убедить соседние страны, включая Саудовскую Аравию и Катар, принять участие в скоординированной военной акции в ответ на удары Ирана. ОАЭ были разочарованы, когда им отказали", - информирует агентство.

По его данным, президент ОАЭ шейх Мухаммед бин Заид провел серию разговоров с другими лидерами, в том числе с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Салманом, после того, как США и Израиль стали бомбить Иран 28 февраля.

"По словам источников, знакомых с обстановкой в Абу-Даби, президент быстро выразил готовность сотрудничать с США и Израилем. Но другие лидеры стран Персидского залива сказали, что это не их война. Результатом стало ухудшение и без того надломленных отношений ОАЭ и Саудовской Аравии", - отмечает агентство.

Президент при этом отмечал, что Совет сотрудничества арабских государств Персидского залива появился в 1981 году в том числе из-за угрозы от Ирана, где за два года до этого произошла Исламская революция.

Позднее власти ОАЭ сообщали, что с 1 мая не участвуют в работе объединения стран-экспортеров нефти - ОПЕК. Кроме того, стало известно об укреплении отношений ОАЭ с Израилем, в том числе по военной линии. Один из собеседников отметил, что власти стран тесно сотрудничали с целью засекать готовящиеся атаки Ирана и отражать их, обменивались разведданными и координировались по поводу целей на иранской территории.

Источники отмечали, что ОАЭ самостоятельно наносили ограниченные удары по Ирану в начале марта и в апреле. Саудовские военные также атаковали Иран в марте, но потом Эр-Рияд обратился к Пакистану, чтобы он сыграл роль посредника в диалоге США и Ирана.

В Абу-Даби не были довольны тем, что с ним мало консультировалось по поводу дипломатической инициативы под эгидой Исламабада. В итоге ОАЭ потребовал от Пакистана погашения кредита в $3 млрд, но Исламабад поддержал Эр-Рияд.

Катар тоже изучал возможность ответных мер после атаки в середине марта на промышленную зону Рас-Лаффана. Но в Дохе предпочли сыграть роль в деэскалации ситуации. Бахрейн и Кувейт, действующие заодно с Саудовской Аравией, решили остаться в стороне от конфликта. Оман также отказался от силовых действий.

Однако, по данным одного из источников, США хотели, чтобы Саудовская Аравия и Катар присоединились к ударам ОАЭ.

Власти Саудовской Аравии, ОАЭ, Бахрейна, Катара и Кувейта не стали отвечать на просьбы Bloomberg прокомментировать информацию.