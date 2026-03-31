Поиск

Закон Израиля о смертной казни вызвал отрицательную реакцию в ЕС

Москва. 31 марта. INTERFAX.RU - Израильский закон о смертной казни вызывает серьезную обеспокоенность Европейского союза, заявил Ануар аль-Ануни, официальный представитель главы дипломатии ЕС Каи Каллас.

"Применение смертной казни как таковой и ее дискриминационный характер - это очевидный шаг назад", - сказал пресс-секретарь во вторник на брифинге в Брюсселе.

"Речь идет об особо негативном действии, направленном против прав человека в Израиле", - добавил он.

При этом аль-Ануни отметил, что в самом Израиле раздались голоса против этого закона и даже подана петиция в Верховный суд.

По его мнению, Евросоюз достаточно четко высказался против смертной казни, выступая тем самым в защиту своих ценностей. ЕС занимает позицию против смертной казни в любых случаях и при любых обстоятельствах, и это заявлялось еще до принятия соответствующего закона в Израиле, сказал представитель Каллас.

Он также напомнил, что Израиль долгое время соблюдал мораторий на применение смертной казни, несмотря на царившую в регионе обстановку.

"Мы призываем Израиль уважать принципы, которым он прежде следовал, и продолжать защищать демократические ценности. Мы работаем с Израилем как в нашей штаб-квартире, так и через наше представительство в стране (...) с правительством, кнессетом и гражданским обществом. Это также часть наших дипломатических усилий", - ответил аль-Ануни на соответствующий вопрос.

Как сообщали международные СМИ, 30 марта израильский кнессет утвердил в третьем, окончательном, чтении законопроект о смертной казни.

Закон существенно расширяет применение смертной казни, но с оговорками, которые вызвали обвинения в дискриминации. Он в первую очередь касается палестинцев с Западного берега реки Иордан, осужденных военными судами за совершение терактов, повлекших жертвы. Для них смертная казнь становится обязательной или почти обязательной мерой. Замена на пожизненное заключение возможна лишь в "особых обстоятельствах", которые законом не определены.

Формально закон может применяться и к израильским гражданам, но СМИ отмечают, что на практике это крайне маловероятно. Для применения казни к еврею требуется доказать, что убийство было совершено с "целью отрицания существования государства Израиль". Гражданские суды, которые судят израильтян, также оставляют за собой право заменять казнь пожизненным заключением.

Хотя закон принят парламентом, он уже оспорен в Верховном суде Израиля.

Ассоциация в защиту гражданских прав в Израиле подала петицию в Верховный суд с требованием отменить закон, назвав его "неконституционным и дискриминационным по своей сути".

ЕС Израиль
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });