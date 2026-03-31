В Марселе задержали более 70 человек в рамках операции по борьбе с наркоторговлей

Москва. 31 марта. INTERFAX.RU - Стражи порядка задержали свыше 77 человек в Марселе в ходе операции, нацеленной на борьбу с наркоторговлей, сообщает во вторник издание "Фигаро".

Отмечается, что в рейде участвовали 900 полицейских.

Согласно "Фигаро", операция направлена против преступной группировки DZ Mafia.

"С начала года число задержаний растет. В Марселе за это время задержано более 669 человек", - сообщил префект департамента Буш-дю-Рон Жак Витковски.