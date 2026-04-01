Авианосец ВМС США "Джордж Буш" покинул базу в Норфолке

Москва. 1 апреля. INTERFAX.RU - Американский авианосец USS George H.W. Bush во вторник вышел с базы в Норфолке (штат Вирджиния), сообщили ВМС США.

Район предстоящего развертывания авианосца пока не раскрывается. Ранее атлантические базы покинули ракетные эсминцы USS Ross, USS Donald Cook и USS Mason, которые входят в состав его авианосной ударной группы.

Телеканал CBS News и газета The Wall Street Journal, ссылаясь на осведомленные источники, сообщили, что США направляют на Ближний Восток третий авианосец, на котором базируются 48 боевых истребителей, для усиления американской военной группировки. Он должен прибыть в распоряжение Центрального командования США ВС США на Ближнем Востоке (CENTCOM) и присоединиться к текущим боевым операциям против Ирана.

В настоящее время в распоряжении CENTCOM уже находятся две авианосные ударные группы, которые возглавляют авианосцы USS Abraham Lincoln, размещенный в Аравийском море, и USS Gerald R. Ford, который до недавнего времени выполнял боевые задачи в Красном море, но в начале прошлой недели вынужден был уйти на базу Суда-Бей на греческом острове Крит из-за пожара на его борту, а затем прибыл в хорватский порт Сплит для ремонта.

USS Gerald R. Ford находится в походе с июня прошлого года, превысив стандартные нормативы по длительности выполнения оперативных задач в дальней морской зоне. Авианосная ударная группа была направлена в Карибский бассейн в ноябре прошлого года для операций против Венесуэлы, а в начале этого года получила приказ о развертывании на Ближнем Востоке. Не исключено, что его может сменить направленный в регион авианосец USS George H.W. Bush.