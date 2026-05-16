Трамп заявил, что добьется открытия Ормузского пролива

Москва. 16 мая. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп выразил уверенность, что ему удастся добиться от Ирана открытия Ормузского пролива.

"Я приму правильное решение (...). Пролив будет открыт, у Ирана не будет ядерного оружия, и мир продолжит жить своей привычной жизнью", - сказал он в интервью Fox News.

Трамп не уточнил, какие именно меры собирается принять.

По его словам, США несколько раз вплотную приближались к дипломатическому решению конфликта с Ираном, однако каждый раз Тегеран в итоге отказывался от сделки.

Дональд Трамп Иран США Ормузский пролив
