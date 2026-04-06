МАГАТЭ заявило об отсутствии повреждений АЭС "Бушер" при обстрелах в Иране

Москва. 6 апреля. INTERFAX.RU - Удары вблизи иранской АЭС "Бушер" не привели к повреждениям самой станции, заявили в понедельник в МАГАТЭ.

"Сама АЭС "Бушер" не повреждена", - говорится в сообщении агентства в соцсети Х на основе данных от 5 апреля.

В миреЛихачев сообщил, что удар снаряда задел контур защиты АЭС "Бушер"Читать подробнее

При этом в нем отмечается, что один из ударов пришелся на территорию в 75 метрах от периметра ядерного объекта.

В свою очередь гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси предупредил, что "продолжающаяся военная активности вблизи "Бушер" (...) может привести к серьезной радиоактивной аварии с последствиями, которые нанесут вред людям и окружающей среде в Иране и за его пределами".

Он призвал прекратить подобные атаки. "Ядерные объекты и близлежащие к ним районы никогда не должны подвергаться ударам", - подчеркнул Гросси.

Хроника 28 февраля – 06 апреля 2026 года Операция Израиля и США против Ирана
Иран Бушер МАГАТЭ Рафаэль Гросси
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });