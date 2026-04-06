МАГАТЭ заявило об отсутствии повреждений АЭС "Бушер" при обстрелах в Иране

Москва. 6 апреля. INTERFAX.RU - Удары вблизи иранской АЭС "Бушер" не привели к повреждениям самой станции, заявили в понедельник в МАГАТЭ.

"Сама АЭС "Бушер" не повреждена", - говорится в сообщении агентства в соцсети Х на основе данных от 5 апреля.

При этом в нем отмечается, что один из ударов пришелся на территорию в 75 метрах от периметра ядерного объекта.

В свою очередь гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси предупредил, что "продолжающаяся военная активности вблизи "Бушер" (...) может привести к серьезной радиоактивной аварии с последствиями, которые нанесут вред людям и окружающей среде в Иране и за его пределами".

Он призвал прекратить подобные атаки. "Ядерные объекты и близлежащие к ним районы никогда не должны подвергаться ударам", - подчеркнул Гросси.