Глава Евросовета видит только дипломатический путь для урегулирования причин войны против Ирана

Москва. 6 апреля. INTERFAX.RU - После пяти недель войны на Ближнем Востоке стало ясно, что только дипломатическое решение устранит ее коренные причины, считает председатель Европейского совета Антониу Кошта.

"Эскалация не приведет к прекращению огня и миру. Только переговоры, а именно продолжающиеся усилия региональных партнеров, позволят это сделать", - написал Кошта в понедельник в сети X.

В своем сообщении он назвал любые обстрелы гражданской инфраструктуры, включая энергетические объекты, "незаконными и неприемлемыми".

"Главной жертвой иранского режима является иранское гражданское население. Оно также станет главной жертвой расширения военной кампании. Как я подчеркнул в своем недавнем разговоре с президентом Ирана Масудом Пезешкианом, Европейский союз призывает Иран немедленно прекратить свои атаки против стран региона и обеспечить восстановление полной свободы судоходства через Ормузский пролив", - заявил глава Евросовета.

Иран готов прекратить боевые действия в случае, если получит от США и Израиля гарантии ненападения в будущем, сообщил Пезешкиан в телефонной беседе с Коштой на прошлой неделе. По его словам, иранцы наносят удары по соседним странам только потому, что их территории используются для атак на Иран и потому, что власти этих стран не выполнили обязательств по предотвращению этих действий.

Евросовет Антониу Кошта Иран
Премьер Таиланда призвал сограждан экономить энергоресурсы

 В Сеуле заявили, что Ким Чен Ын рассматривает свою дочь в качестве преемника

 Китай сообщил о готовности продлить безвизовый режим для россиян на год

 США, Иран и посредники обсуждают прекращение огня на 45 дней

 В спасении сбитого в Иране американского летчика участвовал элитный спецназ

 В КСИР заявили, что Ормузский пролив никогда не вернется в прежнее состояние
