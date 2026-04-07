Axios сообщил, что США и Ирану за сутки удалось добиться успехов при контактах

Москва. 7 апреля. INTERFAX.RU - Контакты США и Ирана на тему решения ближневосточного конфликта принесли за последние 24 часа ряд успехов, сообщает во вторник Axios со ссылкой на источники.

"По словам чиновника США, официального лица Израиля, двух других источников, за последние 24 часа на переговорах между США и Ираном достигнут прогресс, но добиться соглашения о прекращении огня до установленного американским президентом Дональдом Трампом срока в 20:00 по времени Восточного побережья США (3:00 среды по московскому времени) кажется все еще маловероятным", - сообщает портал.

По данным портала, за последние две недели США и Иран обменивались предложениями через Пакистан, Египет и Турцию; в контактах принимали участие вице-президент США Джей Ди Вэнс, спецпосланник президента Стив Уиткофф и зять президента Джаред Кушнер. Также сохранялась прямая линия связи между Уиткоффом и главой МИД Ирана Аббасом Аракчи.

Ранее газеты The New York Times и The Wall Street Journal передавали, что Иран прервал переговоры с США. Однако издание Tehran Times в итоге опровергло информацию. В свою очередь Axios не смог подтвердить сообщения, будто Иран отказывается от переговоров.

В понедельник Вашингтон получил контрпредложение от Ирана. По словам источников, оно не подходило для США, однако воодушевило Белый дом. "Это предложение на самом деле не то, что мы хотели, но оно было намного лучше, чем ожидали", - заключил неназванный американский чиновник.

Другой источник добавил, что посредники работали с иранской стороной над внесением поправок в предложение и редактированием формулировок.

Axios отмечает, что главным образом идет обсуждение мер по укреплению доверия со стороны и США и Ирана для открытия Ормузского пролива в обмен на гарантии завершения боевых действий. Также идет разговор о 45 дней прекращения огня, нужных для принятия более масштабного соглашения.

"Здесь все вместе. Это определенно переговоры о прекращении огня", - подытожил один из американских госслужащих.

"Посредники оказывают очень сильное давление. Переговоры идут серьезно. Мы ждем решения Ирана", - объяснил другой источник.

Еще один собеседник портала рассказал, что вновь возобновились обсуждения возможной встречи лицом к лицу между делегацией США во главе с Вэнсом и делегацией Ирана. Также изучают вариант организовать онлайн-встречу между переговорщиками США и Ирана, при участии посредников от Пакистана.

Источники добавили, что как ожидается, переговоры продлятся в следующие часы до истечения ультиматума Трампа.