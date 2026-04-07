Axios сообщил, что США и Ирану за сутки удалось добиться успехов при контактах

Москва. 7 апреля. INTERFAX.RU - Контакты США и Ирана на тему решения ближневосточного конфликта принесли за последние 24 часа ряд успехов, сообщает во вторник Axios со ссылкой на источники.

"По словам чиновника США, официального лица Израиля, двух других источников, за последние 24 часа на переговорах между США и Ираном достигнут прогресс, но добиться соглашения о прекращении огня до установленного американским президентом Дональдом Трампом срока в 20:00 по времени Восточного побережья США (3:00 среды по московскому времени) кажется все еще маловероятным", - сообщает портал.

По данным портала, за последние две недели США и Иран обменивались предложениями через Пакистан, Египет и Турцию; в контактах принимали участие вице-президент США Джей Ди Вэнс, спецпосланник президента Стив Уиткофф и зять президента Джаред Кушнер. Также сохранялась прямая линия связи между Уиткоффом и главой МИД Ирана Аббасом Аракчи.

Ранее газеты The New York Times и The Wall Street Journal передавали, что Иран прервал переговоры с США. Однако издание Tehran Times в итоге опровергло информацию. В свою очередь Axios не смог подтвердить сообщения, будто Иран отказывается от переговоров.

В понедельник Вашингтон получил контрпредложение от Ирана. По словам источников, оно не подходило для США, однако воодушевило Белый дом. "Это предложение на самом деле не то, что мы хотели, но оно было намного лучше, чем ожидали", - заключил неназванный американский чиновник.

Другой источник добавил, что посредники работали с иранской стороной над внесением поправок в предложение и редактированием формулировок.

Axios отмечает, что главным образом идет обсуждение мер по укреплению доверия со стороны и США и Ирана для открытия Ормузского пролива в обмен на гарантии завершения боевых действий. Также идет разговор о 45 дней прекращения огня, нужных для принятия более масштабного соглашения.

"Здесь все вместе. Это определенно переговоры о прекращении огня", - подытожил один из американских госслужащих.

"Посредники оказывают очень сильное давление. Переговоры идут серьезно. Мы ждем решения Ирана", - объяснил другой источник.

Еще один собеседник портала рассказал, что вновь возобновились обсуждения возможной встречи лицом к лицу между делегацией США во главе с Вэнсом и делегацией Ирана. Также изучают вариант организовать онлайн-встречу между переговорщиками США и Ирана, при участии посредников от Пакистана.

Источники добавили, что как ожидается, переговоры продлятся в следующие часы до истечения ультиматума Трампа.

Пилотируемый лунный корабль Orion в пятницу вернется на Землю

 Пилотируемый лунный корабль Orion в пятницу вернется на Землю

Что произошло за день: вторник, 7 апреля

РФ и Китай наложили вето на резолюцию СБ ООН по Ормузскому проливу

 РФ и Китай наложили вето на резолюцию СБ ООН по Ормузскому проливу

Tehran Times сообщает, что власти Ирана не закрыли каналы связи с США

 Tehran Times сообщает, что власти Ирана не закрыли каналы связи с США

СМИ сообщили о прекращении Ираном всех контактов с США

Израиль нанес удары по 10 ключевым мостам и железнодорожным путям в Иране

Вэнс верит в победу Орбана на парламентских выборах

 Вэнс верит в победу Орбана на парламентских выборах

Индекс МосБиржи превысил 2800 пунктов, уровень недельной давности

 Индекс МосБиржи превысил 2800 пунктов, уровень недельной давности

Трамп пригрозил Ирану "смертью целой цивилизации сегодня ночью"

 Трамп пригрозил Ирану "смертью целой цивилизации сегодня ночью"

В Иране сообщили об ударах по двум мостам в стране
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 435 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 103 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 1438 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8935 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 288 материалов
Нападение на Crocus City Hall Нападение на Crocus City Hall 340 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 152 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 98 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 245 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 472 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 142 материалов
