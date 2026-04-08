Трамп заявил, что приостановит на две недели удары по Ирану

Иран также прекратит огонь и разблокирует Ормузский пролив

Москва. 8 апреля. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп заявил, что согласен приостановить удары по Ирану на две недели в обмен на полное и немедленное открытие Ормузского пролива.

"С учетом согласия Исламской республики Иран на полное, немедленное и безопасное открытие Ормузского пролива, я согласен приостановить бомбардировки и нападения на Иран на две недели", - написал Трамп в Truth Social.

Он отметил, что удары приостановит и Иран. "Это будет двустороннее перемирие", - подчеркнул президент США.

По его словам, это решение он принял после бесед с премьер-министром Пакистана Шахбазом Шарифом и главой ВС Пакистана Асимом Муниром, которые "просили остановить разрушительные действия" в отношении Ирана.

Трамп также заявил, что все цели военной операции против Ирана достигнуты. "Мы уже выполнили и даже перевыполнили все поставленные военные задачи", - написал он в соцсети Truth Social, объясняя, почему согласился на двухнедельное прекращение огня с Ираном.