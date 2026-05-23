Самая большая в мире ракета стартовала в новый тестовый полет

Фото: AP/ТАСС

Москва. 23 мая. INTERFAX.RU - Американская ракета Starship, разрабатываемая для полетов на Луну и Марс, в субботу по московскому времени стартовала в 12-й по счету тестовый орбитальный полет, прямую трансляцию вела компания-разработчик SpaceX.

Запуск был осуществлен со стартовой площадки Starbase компании SpaceX в Бока-Чика на юго-востоке штата Техас в пятницу в 17:30 по местному времени (в субботу в 01:30 по Москве).

Предполагается, что космический корабль Starship после отделения от носителя Super Heavy V3 и неполного витка вокруг Земли, который продлится 1 час 5 минут, должен будет вслед за сходом с орбиты совершить мягкое приводнение в Индийском океане к северо-западу от Австралии. Что касается многоразового носителя Super Heavy, то он должен приводниться в Американском (Мексиканском) заливе через примерно семь минут после старта.

"Двенадцатый испытательный полет Starship ознаменует дебют нового поколения космического корабля Starship и носителя Super Heavy, оснащенных усовершенствованными двигателями Raptor", - сообщила компания.

Многоразовая ракетная система, состоящая из космического корабля Starship и носителя Super Heavy, является самой большой ракетой, когда-либо созданной в мире. Ее высота превышает 120 м. Носитель Super Heavy в два раза мощнее, чем созданная NASA для пилотируемых полетов на Луну тяжелая ракета Space Launch System (SLS).

Ракета уже запускалась в тестовый орбитальный полет 11 раз, из которых шесть были успешными. Последний успешный полет был осуществлен в октябре прошлого года. Основатель SpaceX Илон Маск планирует сертифицировать Starship для полетов с людьми уже в этом году.

