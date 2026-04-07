Премьер Пакистана призвал Трампа продлить на две недели срок переговоров с Ираном

Шахбаз Шариф также призвал Тегеран разблокировать на это время Ормузский пролив

Москва. 7 апреля. INTERFAX.RU - Премьер Пакистана Шахбаз Шариф во вторник обратился к президенту США Дональду Трампу с призывом продлить на две недели сроки заключения соглашения с Ираном.

"Чтобы дипломатические усилия шли своим чередом, я убедительно прошу Трампа продлить данный срок на две недели", - написал премьер в соцсети X.

"Пакистан со всей искренностью просит иранских братьев открыть Ормузский пролив на соответствующий период в качестве жеста доброй воли", - продолжил он.

Шариф также призвал стороны конфликта соблюдать перемирие в течение этих двух недель, чтобы стало возможно окончательное завершение конфликта. При этом пакистанский премьер заверил, что дипломатические усилия в этом направлении "развиваются устойчиво, решительно и значительно" и имеют шансы дать значимый результат в ближайшем будущем.

В ночь на среду, в 3:00 по Москве, истекает крайний срок, установленный Трампом для заключения соглашения об урегулировании конфликта с Ираном. Президент США предупреждал, что, если соглашения не будет, Вашингтон будет готов нанести удары по иранским электростанциям и мостам. При этом во вторник за несколько часов до истечения ультиматума для Ирана Трамп пригрозил уничтожением "целой цивилизации".