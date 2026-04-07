В Белом доме заявили, что Трамп знает о предложении Пакистана продлить срок переговоров с Ираном

Москва. 7 апреля. INTERFAX.RU - Президенту США Дональду Трампу известно о запросе премьера Пакистана Шахбаза Шарифа дать еще две недели на контакты с Ираном для достижения соглашения по решению конфликта, сообщает The New York Times (NYT) со ссылкой на пресс-секретаря Белого дома Кэролайн Левитт.

"Левитт сказала, что Трампа поставили в известность по поводу просьбы Пакистана сдвинуть конечный срок на две недели", - информирует NYT.

"Ответ на это последует", - добавила Левитт.

Шариф во вторник обратился к Трампу с призывом перенести на две недели сроки заключения соглашения с Ираном. Также он призвал Тегеран разблокировать на это время Ормузский пролив, заявил о необходимости участникам конфликта прекратить боевые действия.