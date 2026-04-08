Президент США выразил готовность к переговорам на основе переданных Тегераном предложений

Москва. 8 апреля. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп сообщил, что получил от Ирана предложение по сделке и готов к дальнейшим переговорам.

"Мы получили от Ирана предложение из 10 пунктов и считаем, что оно является приемлемой основой для переговоров", - написал Трамп в соцсети Truth Social.

По его мнению, двухнедельный срок, отведенный на временное прекращение огня, позволит окончательно согласовать все пункты.

Президент США заявил, что "долгосрочная проблема" с Ираном близка к решению.