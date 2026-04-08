Израиль согласился вместе с США на прекращение огня с Ираном

Москва. 8 апреля. INTERFAX.RU - Израиль вместе с США согласился на временное прекращение огня с Ираном, сообщает телеканал CNN со ссылкой на неназванного высокопоставленного представителя Белого дома.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что согласен приостановить удары по Ирану на две недели в обмен на полное и немедленное открытие Ормузского пролива.

Он отметил, что удары приостановит и Иран. "Это будет двустороннее перемирие", - подчеркнул президент США.