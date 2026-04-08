Посол РФ в Швеции сообщил о сокращении прямых поставок систем ПВО Украине

Москва. 8 апреля. INTERFAX.RU - Стокгольм все реже напрямую передает Киеву системы противовоздушной обороны (ПВО) и больше полагается на совместные западные поставки, сообщает в среду газета "Известия" со ссылкой на посла РФ в Швеции Сергея Беляева.

"Передавать что-то из собственных запасов - чувствительный вопрос, особенно с учетом ограниченных возможностей их быстро восполнять. Плюс общий рынок вооружений сейчас перегружен. Поэтому в последних шведских пакетах помощи Киеву все чаще выбирается другой путь - не столько прямая передача систем, сколько финансирование различных западных инициатив, включая американские программы", - приводит издание слова дипломата.

По мнению Беляева, в то же время Швеция намерена и дальше переводить поддержку Украины на системную основу через развитие военно-промышленного сотрудничества, отмечается в публикации.

"Да, здесь Швеция действует достаточно последовательно и, я бы сказал, даже настойчиво. Военно-промышленное сотрудничество с Украиной рассматривается как один из ключевых элементов ее долгосрочной поддержки. Речь идет не только о поставках, а именно о попытке выстроить более устойчивую модель - с элементами совместного производства и обмена технологиями", - уточнил посол.

В беседе с газетой он также указал на имеющиеся внутренние дискуссии в Швеции о возможной отправке призывников в зарубежные миссии НАТО в мирное время.

В вопросе гипотетического участия в отправке войск на Украину в рамках "коалиции желающих" в Швеции все пока находится на уровне общих политических сигналов. Страна проявляла интерес к таким инициативам, но с оговоркой: к деталям готовы вернуться уже после завершения конфликта, заключил Беляев.

НАТО Швеция Украина Стокгольм
