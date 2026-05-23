Пентагон опубликовал новую серию ранее секретных данных об НЛО

Москва. 23 мая. INTERFAX.RU - Министерство войны США на своем сайте опубликовало вторую подборку рассекреченных данных о неопознанных аномальных явлениях (UAP).

"С момента запуска сайта 8 мая 2026 года WAR.GOV/UFO его посетило более 1 миллиарда человек по всему миру, что подчеркивает беспрецедентный уровень интереса как к этой теме", - говорится в сообщении.

"Министерство войны и наши партнеры из числа других ведомств активно работают над третьей группой файлов, связанных с НЛО, о которой будет объявлено в ближайшее время", - отметили в Пентагоне.

Ранее в ведомстве указали, что новые материалы будут дополняться Пентагоном на постоянной основе, чтобы гарантировать американцам прямой доступ к информации.

В межведомственном проекте по публикации ранее секретных данных задействованы Белый дом, Управление директора национальной разведки, министерство энергетики, ФБР, NASA и другие ведомства США.

"Эта публикация является результатом указания президента США Дональда Трампа начать процесс выявления и рассекречивания правительственных файлов, связанных с неопознанными аномальными явлениями, в интересах обеспечения полной прозрачности", - заявили в Пентагоне.