Поиск

Рынки акций Европы упали во вторник

Москва. 8 апреля. INTERFAX.RU - Фондовые индексы крупнейших стран Западной Европы завершили торги вторника в минусе, инвесторы оценивали статданные и ситуацию на Ближнем Востоке.

Индекс Stoxx Europe 600 снизился на 1,01% - до 590,59 пункта.

Британский индикатор FTSE 100 потерял 0,84%, германский DAX - 1,06%, французский CAC 40 - 0,67%, итальянский FTSE MIB - 0,47%, испанский IBEX 35 - 0,64%.

В ночь на среду истекает крайний срок, установленный президентом США Дональдом Трампом для заключения соглашения об урегулировании конфликта с Ираном. За несколько часов до истечения ультиматума Трамп пригрозил Тегерану уничтожением "целой цивилизации". Иран в ответ на это прервал все прямые и непрямые дипломатические контакты с Вашингтоном.

Как стало известно во вторник, финальное значение мартовского индекса менеджеров по закупкам (PMI) в секторе услуг еврозоны, рассчитываемого HCOB и S&P Global, составило минимальные с мая прошлого года 50,2 пункта по сравнению с 51,9 пункта в феврале. Сводный PMI еврозоны снизился до 50,7 пункта с 51,9 пункта месяцем ранее.

Значение индекса выше 50 пунктов говорит о росте деловой активности. Сводный PMI удерживается выше этой отметки с начала 2025 года.

Сводный PMI в Германии в прошлом месяце опустился до 51,9 с 53,2 пункта, во Франции - до 48,8 с 49,9 пункта, в Италии - до 49,2 с 52,1 пункта. В Испании индикатор вырос до 52,4 с 51,5 пункта.

Самый активный подъем среди компонентов Stoxx 600 показала Universal Music Group. Акции звукозаписывающей студии взлетели на 11,4% на новостях, что инвесткомпания Pershing Square хочет купить ее за 9,4 млрд евро.

Лидером падения стала итальянская оборонная Leonardo (-8,1%) на фоне новостей о намерении итальянского правительства сменить ее CEO.

Нефтегазовая BP Plc нарастила рыночную стоимость на 1,1%, Shell - на 0,7%. TotalEnergies снизила ее на 0,2%.

Капитализация нидерландской полупроводниковой ASML сократилась на 4,1% из-за планов американского Конгресса дополнительно ограничить экспорт продвинутых технологий в Китай.

CAC 40 DAX FTSE 100 FTSE MIB IBEX 35
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });