Уолл-стрит не показала единой динамики во вторник

Фото: Spencer Platt/Getty Images

Москва. 8 апреля. INTERFAX.RU - Индекс Dow Jones Industrial Average завершил торги вторника в небольшом минусе, тогда как S&P 500 и Nasdaq Composite выросли пятый день подряд.

Все три индикатора несли потери большую часть сессии и перешли к восстановлению лишь к ее концу на фоне сигналов о прогрессе в переговорах между США и Ираном.

Премьер Пакистана Шахбаз Шариф вечером во вторник обратился с призывом к президенту США Дональду Трампу, попросив его на две недели продлить срок для заключения соглашения с Ираном. Он также призвал Тегеран открыть Ормузский пролив на соответствующий период "в качестве жеста доброй воли".

Шариф отметил, что дипломатические усилия, направленные на завершение конфликта, "развиваются устойчиво, решительно и значительно" и имеют шансы дать значимый результат в ближайшем будущем.

Заявления Шарифа породили надежды на то, что американский президент не исполнит ранее озвученных угроз: Трамп пригрозил Ирану уничтожением его цивилизации, если Тегеран не заключит соглашение с Вашингтоном до 3:00 мск в среду.

Военный конфликт на Ближнем Востоке вызвал резкое подорожание энергоресурсов, усилив опасения относительно разогрева инфляции и ослабив ожидания смягчения Федрезервом денежно-кредитной политики в текущем году.

Глава Федерального резервного банка Чикаго Остан Гулсби сказал во вторник, что война в Иране может привести к ускорению подъема цен в США при одновременном замедлении роста американской экономики. Это поставит Центробанк в затруднительную ситуацию, когда неясно, следует ли повышать базовую процентную ставку для обуздания инфляции, или же снижать ее, чтобы поддержать экономику и рынок труда, отметил он.

В ближайшую пятницу министерство труда США обнародует данные о динамике потребительских цен в марте. Они дадут представление о том, насколько сильно ближневосточный конфликт успел отразиться на инфляции в Штатах.

В число лидеров роста среди компонентов индекса S&P 500 вошли компании, работающие в сфере страхования здоровья. Акции UnitedHealth Group подорожали на 9,4%, Humana - на 7,9%, CVS Health - на 6,7% на новостях об увеличении Белым домом выплат по программе Medicare.

Котировки производителя полупроводниковой продукции Broadcom поднялись на 6,2% после сообщений, что он заключил долгосрочное соглашение с компанией Alphabet Inc. на поставку последней ИИ-чипов и других компонентов. Бумаги Alphabet выросли в цене на 1,8%.

Рыночная стоимость Intel Corp. увеличилась на 4,2%. Ранее компания объявила, что присоединится к ИИ-проекту Илона Маска Terafab.

Apple Inc. потеряла 2,1% капитализации после публикации Nikkei Asia о том, что производитель смартфонов столкнулся с проблемами при разработке складного устройства, которого уже давно ждут на рынках.

Самое значительное снижение в составе индекса Dow Jones показали Walmart Inc. (на 3,4%), Nike Inc. (на 3%) и Home Depot Inc. (-2,4%), в S&P 500 - Axon Enterprise (-9,7%), Trade Desk (-6,8%) и Campbell's (-5,2%).

Dow Jones Industrial Average по итогам торгов опустился на 0,18%, до 46584,46 пункта.

Значение Standard & Poor's 500 повысилось на 0,08% - до 6616,85 пункта.

Индекс Nasdaq Composite прибавил 0,1% и закрылся на отметке 22017,85 пункта.