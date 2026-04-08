Уолл-стрит не показала единой динамики во вторник

Уолл-стрит не показала единой динамики во вторник
Москва. 8 апреля. INTERFAX.RU - Индекс Dow Jones Industrial Average завершил торги вторника в небольшом минусе, тогда как S&P 500 и Nasdaq Composite выросли пятый день подряд.

Все три индикатора несли потери большую часть сессии и перешли к восстановлению лишь к ее концу на фоне сигналов о прогрессе в переговорах между США и Ираном.

Премьер Пакистана Шахбаз Шариф вечером во вторник обратился с призывом к президенту США Дональду Трампу, попросив его на две недели продлить срок для заключения соглашения с Ираном. Он также призвал Тегеран открыть Ормузский пролив на соответствующий период "в качестве жеста доброй воли".

Шариф отметил, что дипломатические усилия, направленные на завершение конфликта, "развиваются устойчиво, решительно и значительно" и имеют шансы дать значимый результат в ближайшем будущем.

Заявления Шарифа породили надежды на то, что американский президент не исполнит ранее озвученных угроз: Трамп пригрозил Ирану уничтожением его цивилизации, если Тегеран не заключит соглашение с Вашингтоном до 3:00 мск в среду.

Военный конфликт на Ближнем Востоке вызвал резкое подорожание энергоресурсов, усилив опасения относительно разогрева инфляции и ослабив ожидания смягчения Федрезервом денежно-кредитной политики в текущем году.

Глава Федерального резервного банка Чикаго Остан Гулсби сказал во вторник, что война в Иране может привести к ускорению подъема цен в США при одновременном замедлении роста американской экономики. Это поставит Центробанк в затруднительную ситуацию, когда неясно, следует ли повышать базовую процентную ставку для обуздания инфляции, или же снижать ее, чтобы поддержать экономику и рынок труда, отметил он.

В ближайшую пятницу министерство труда США обнародует данные о динамике потребительских цен в марте. Они дадут представление о том, насколько сильно ближневосточный конфликт успел отразиться на инфляции в Штатах.

В число лидеров роста среди компонентов индекса S&P 500 вошли компании, работающие в сфере страхования здоровья. Акции UnitedHealth Group подорожали на 9,4%, Humana - на 7,9%, CVS Health - на 6,7% на новостях об увеличении Белым домом выплат по программе Medicare.

Котировки производителя полупроводниковой продукции Broadcom поднялись на 6,2% после сообщений, что он заключил долгосрочное соглашение с компанией Alphabet Inc. на поставку последней ИИ-чипов и других компонентов. Бумаги Alphabet выросли в цене на 1,8%.

Рыночная стоимость Intel Corp. увеличилась на 4,2%. Ранее компания объявила, что присоединится к ИИ-проекту Илона Маска Terafab.

Apple Inc. потеряла 2,1% капитализации после публикации Nikkei Asia о том, что производитель смартфонов столкнулся с проблемами при разработке складного устройства, которого уже давно ждут на рынках.

Самое значительное снижение в составе индекса Dow Jones показали Walmart Inc. (на 3,4%), Nike Inc. (на 3%) и Home Depot Inc. (-2,4%), в S&P 500 - Axon Enterprise (-9,7%), Trade Desk (-6,8%) и Campbell's (-5,2%).

Dow Jones Industrial Average по итогам торгов опустился на 0,18%, до 46584,46 пункта.

Значение Standard & Poor's 500 повысилось на 0,08% - до 6616,85 пункта.

Индекс Nasdaq Composite прибавил 0,1% и закрылся на отметке 22017,85 пункта.

Brent подешевела на 13,1%, до $94,96 за баррель

Трамп пообещал наступление "золотого века" для Ближнего Востока

 Трамп пообещал наступление "золотого века" для Ближнего Востока

Что случилось этой ночью: среда, 8 апреля

Уолл-стрит не показала единой динамики во вторник

 Уолл-стрит не показала единой динамики во вторник

В Израиле заявили, что Иран согласился открыть Ормузский пролив без выполнения своих требований

Израиль продолжает атаковать Иран после объявления о прекращении огня

 Израиль продолжает атаковать Иран после объявления о прекращении огня

Вэнс, Уиткофф и Кушнер могут принять участие в переговорах с Ираном

 Вэнс, Уиткофф и Кушнер могут принять участие в переговорах с Ираном

Высший совет нацбезопасности Ирана заявил о победе в конфликте с США

 Высший совет нацбезопасности Ирана заявил о победе в конфликте с США

Израиль согласился вместе с США на прекращение огня с Ираном

Трамп заявил, что приостановит на две недели удары по Ирану

 Трамп заявил, что приостановит на две недели удары по Ирану
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 1463 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8937 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 435 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 103 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 288 материалов
Нападение на Crocus City Hall Нападение на Crocus City Hall 340 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 152 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 98 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 245 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 472 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 142 материалов
