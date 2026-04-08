В Казахстане введут регулирование рынка психологических услуг

Москва. 8 апреля. INTERFAX.RU - Мажилис парламента Казахстана одобрил в первом чтении депутатский законопроект "О психологической деятельности".

Законопроект впервые формирует правовые основы сферы оказания психологической помощи, сообщила на заседании депутат мажилиса Айна Мусралимова.

По ее словам, в Казахстане за последние годы существенно вырос запрос на эту деятельность, это заметно по обращениям в образовательных организациях, по работе кризисных центров, по динамике социальных служб и по мониторингу соцсетей.

"При этом рынок психологических услуг до сих пор остается нерегулируемым. Фактически сегодня любой человек может назвать себя психологом. Без профессионального образования, без подтвержденной квалификации, без какой-либо ответственности перед клиентом", - отметила она.

Законопроект формулирует, кто такие психологи, кто может заниматься психологической деятельностью, обозначены конкретные требования к профессиональной квалификации и образованию психологов. В нем закреплены принципы деятельности, в том числе соблюдение профессиональной тайны, этических норм и установление запрета на применение манипулятивных методов.

Он также определяет права, обязанности психологов и получателей психологических услуг.

"Устанавливается обязательное требование, что любая психологическая деятельность в отношении получателя психологической помощи допускается после получения информированного согласия в письменной форме, за исключением экстренных случаев. В целях прозрачности и повышения доверия общества предлагается обязательная регистрация всех практикующих психологов в государственном реестре. Это позволит упорядочить рынок услуг и исключить деятельность лиц без надлежащей квалификации, всякого рода псевдопсихологов, которые, используя различные схемы, вводят в заблуждение доверчивых граждан", - подчеркнула Мусралимова.

В законопроекте прописана обязанность психолога обеспечивать конфиденциальность информации, полученной в процессе работы, а также действовать исключительно в интересах получателей психологической помощи.

"Отдельно хочу подчеркнуть: закон четко разграничивает психологическую и медицинскую деятельность, что устраняет существующую правовую неопределенность. В целом, принятие закона создает основу для государственных программ подготовки психологов, развития психологии, а также выравнивания доступа к помощи. И, наконец, создает правовую основу защиты граждан. Впервые появляется понятный механизм - кто несет ответственность, куда обращаться, какие стандарты нарушены", - отметила депутат.