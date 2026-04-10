Абу-Даби в 2029 году примет осеннюю сессию Всемирного банка и МВФ

Москва. 10 апреля. INTERFAX.RU - Группа Всемирного банка (ВБ) и Международный валютный фонд в 2029 году проведут ежегодную осеннюю сессию в Абу-Даби, говорится в их совместном пресс-релизе.

Последний раз ОАЭ принимали эту сессию в 2003 году. Тогда она состоялась в Дубае.

Мероприятие традиционно проводится два года подряд в штаб-квартирах организаций в Вашингтоне, а на третий - в одной из их стран-участниц. В 2026 году оно состоится в Бангкоке.

На осенней сессии обсуждаются насущные проблемы мировой экономики, включая финансово-экономическую стабильность, создание рабочих мест и борьбу с бедностью. В ней среди прочих принимают участие представители центральных банков, министры финансов, руководители компаний частного сектора, а также представители гражданского общества, СМИ и научных кругов.

На предстоящей неделе в Вашингтоне состоится весенняя сессия ВБ и МВФ, где в том числе будут обсуждать поддержку стран, пострадавших от конфликта на Ближнем Востоке.