Поиск

Патрушев заявил, что новая милитаризация Японии угрожает безопасности всего АТР

Москва. 13 апреля. INTERFAX.RU - Токио проводит новую милитаризацию, прикрываясь повышением оборонительных возможностей, эти действия нарушают акт о капитуляции Японии и противоречат ее конституции, заявил помощник президента РФ, председатель Морской коллегии Николай Патрушев.

"Действия японских властей, прикрывающихся повышением оборонительных возможностей, характеризуются не иначе как политика новой милитаризации, угрожающая безопасности Азиатско-Тихоокеанского региона", - сказал Патрушев в интервью "Российской газете".

"Такая деятельность не соответствует международному праву и национальному законодательству, нарушает положения акта о капитуляции Японии и серьезно противоречит ее конституции, не предполагающей наличие ударных вооружений", - заявил он.

Патрушев отметил, что сегодня Япония, "судя по всему, уже не считает себя связанной ограничениями, наложенными на нее после окончания Второй мировой войны".

"Спустя 85 лет она вновь превращается в агрессивного военно-политического игрока. Японский флот уже не является силами самообороны, а четвертым или пятым по своей мощи в мире. В его составе более пятидесяти эсминцев, двух десятков подводных лодок и даже авианосцы, которые ранее маскировались под названием авианесущих эсминцев", - сообщил он.

По его словам, военно-морские силы Японии ежегодно пополняются всё более усовершенствованными субмаринами, приступают к развертыванию дальнобойных ракетных комплексов, также в планах создание специального подразделения для ускоренного внедрения на флоте беспилотных вооружений и систем, основанных на использовании искусственного интеллекта.

"Воспринимая Японию в качестве своего "непотопляемого авианосца" в АТР, США всячески подталкивают японцев к развитию армии и флота. В то же время Вашингтон проинформировал Токио о том, что заключенный в прошлом году контракт на поставку японцам четырехсот ракет "Томагавк" может быть не исполнен в полном объеме по причине продолжения военной операции против Ирана", - сообщил помощник президента РФ.

"При этом американцы указали японцам на необходимость увеличения возможностей собственного оборонно-промышленного комплекса, в том числе производства крылатых и баллистических ракет", - сказал Патрушев.

"Прогнозируем, что Токио продолжит наращивать свой военный потенциал с упором на наступательные действия как в одиночку, так и в составе широких коалиций с участием стран НАТО", - заявил он.

Николай Патрушев
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

 Нефтепереработка в мире упала в марте на 5 млн б/с

 Иран не будет пропускать через Ормузский пролив корабли недружественных стран

 Politico отметило, что Венгрия при новом премьере вряд ли быстро изменит позицию по Украине

