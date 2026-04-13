Глава Евросовета посетит регион Персидского залива

Москва. 13 апреля. INTERFAX.RU - Председатель Европейского совета Антониу Кошта 14 -15 апреля посетит Объединенные Арабские Эмираты, Саудовскую Аравию и Катар и встретится с лидерами этих стран.

"Наш приоритет и основное внимание сосредоточены на работе с нашими партнерами из стран Персидского залива для обеспечения региональной стабильности и защиты нашего гражданского населения и интересов. Устойчивый мир может быть достигнут только путем переговоров и дипломатии, в первую очередь, под руководством стран региона", - заявил Кошта накануне своих визитов на Ближний Восток.

Как сообщила в понедельник пресс-служба Евросовета, он обсудит с руководителями ОАЭ, Саудовской Аравии и Катара последние события в Иране и в регионе в целом, а также обменяется мнениями о путях обеспечения прочной региональной и глобальной безопасности. Согласно коммюнике, Кошта "подтвердит солидарность ЕС со странами Персидского залива и подчеркнет приверженность ЕС содействию деэскалации и поддержке дипломатических усилий".

14 апреля глава Европейского совета встретится с президентом Объединенных Арабских Эмиратов шейхом Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном в Абу-Даби и наследным принцем и премьер-министром Саудовской Аравии Мухаммедом бен Салманом в Джидде. 15 апреля Кошта встретится с эмиром Катара шейхом Тамимом бен Хамадом Аль Тани в Дохе.