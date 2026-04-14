Эксперт института Европы РАН: формулировки Мадьяра в отношении Киева станут более гладкими

Новый премьер Венгрии Петер Мадьяр Фото: Balint Szentgallay/NurPhoto via Getty Images

Москва. 13 апреля. INTERFAX.RU - Будет ли новый премьер Венгрии Петер Мадьяр кардинально менять свою политику в отношении Москвы и Киева, откажется ли Будапешт от российской нефти – об этом в интервью обозревателю "Интерфакса" Борису Геворкяну рассказал ведущий научный сотрудник института Европы РАН, кандидат исторических наук Михаил Ведерников.

- Насколько неожиданными стали итоги прошедших выборов в Венгрии?

- Мне кажется, что результаты оказались очень ожидаемые. Если бы Орбан победил или был менее сильный разрыв, то это было бы действительно неожиданно. А так все эксперты за полгода до самих выборов подобный исход и предсказывали.

- Как вы можете прокомментировать такие результаты венгерских выборов, о чем они говорят?

- Прежде всего, нужно отметить фактор усталости венгров, особенно молодежи. Орбан 16 лет у власти. Он - один из самых ярких политиков в Европе. И, как любой подобный политик, он оставляет вокруг себя такое выжженное поле.

- Чем же взял его соперник?

- Если мы посмотрим на профиль Мадьяра, то он практически очень похож на Орбана в молодости - по его старым заявлениям, по программе. И даже сейчас то, что мы слышим, после выборов, - это программа не какого-то левого либерального политика, которых много, а это именно клон Орбана. Правда, Мадьяр говорит, что при принятии решений нужно больше склоняться к Брюсселю, к интересам Евросоюза и не так сильно демонстрировать свою связку с Китаем, Россией, Турцией.

- Получается, Орбану навредил вице-президент США Вэнс, который накануне приехал в Будапешт и открыто подержал его?

- Мне кажется, что да: сейчас Трамп не на коне в своей политике. У него неудачная война на Ближнем Востоке, ему не удаются попытки заключить сделку с Тегераном. Короче, не тот герой.

- В таком случае, как сложатся венгерско-российские отношения? Будет ли какой-то крутой разворот или, наоборот, все поменяется плавно?

- Мне кажется, не стоит ждать какого-то крутого поворота, каких-то резких движений. Тут все перейдет в русло прагматизма. Если у нас до этого были определенные смутные представления о том, что Орбан якобы симпатизирует России, такой весь пророссийский – такие нарративы, конечно, сомнительны. Думаю, теперь в отношениях между Будапештом и Москвой будет исключительно прагматизм. Мадьяр тоже понимает, что без российской нефти и других энергоресурсов страна просто не может нормально развиваться. Поэтому, я полагаю, они будут договариваться.

- А вдруг новый премьер станет более радикальным?

- Не думаю. Даже сейчас он сделал первое заявление, в котором сказал, что, если надо, если это в интересах страны, то он будет садиться за стол переговоров с Россией. Поэтому, мне кажется, в ближайшем будущем можно ожидать возобновления поставок нефти по "Дружбе". Благо Украина теперь сместила Орбана и готова будет запустить этот нефтепровод.

- Возможен ли такой вариант, чтобы ради политических целей Мадьяр пойдет на свертывание связей с Россией?

- Мне кажется, тут нужно исходить из существующей энергетической инфраструктуры. Некоторые страны бывшего соцлагеря – такие, как Чехия – имеют возможность диверсифицировать ее без ущерба для своей экономики. А вот те же Венгрия и Словакия – у них из-за того, что инфраструктура строилась в годы социализма, все было нацелено на Москву и связь с ней. Соответственно, у Венгрии на данный момент нет такой энергосистемы, чтобы взять и начать качать нефть из других источников.

- Вроде есть еще и вариант с Хорватией?

- Да, есть, та же "Адриа", которая с Хорватией связана. Но там ставка более высокая. В частности, у хорватов условия, чтобы закачивалась нефть не российского происхождения. А это кратно увеличивает цену этого сырья.

Поэтому тут будут, конечно, разговоры, но по итогу нефть они будут закупать у России. Тут нужно помнить, что Венгрия – страна достаточно бедная. И у нее нет ресурсов для того, чтобы взять и построить какие-то дополнительные ветки, закупать нефть из других источников.

- Вы упомянули Украину. Вы думаете, на этом направлении Венгрия кардинально изменит свою позицию или все-таки какие-то барьеры в двусторонних отношениях сохранятся?

- Мне кажется, шероховатости все же останутся. Потому что Мадьяр также приверженец национал-консервативной политики. Риторика у него была о защите диаспоры, проживающей в других государствах, отстаивании их интересов. В целом для Киева Мадьяр более удобный и не такой конфронтационный руководитель. Соответственно, и диалог будет более подвижный. Одним словом, он не будет сдавать по полной интересы Венгрии, не будет отказываться от того, что продвигал Виктор Орбан.

-То есть Венгрия и при новой власти не будет "кормить Украину"?

- Я думаю, что Мадьяр думает то же самое. Просто он перейдет к более гладким формулировкам, а содержание будет такое же.