Эксперт института Европы РАН: формулировки Мадьяра в отношении Киева станут более гладкими

Новый премьер Венгрии Петер Мадьяр
Фото: Balint Szentgallay/NurPhoto via Getty Images

Москва. 13 апреля. INTERFAX.RU - Будет ли новый премьер Венгрии Петер Мадьяр кардинально менять свою политику в отношении Москвы и Киева, откажется ли Будапешт от российской нефти – об этом в интервью обозревателю "Интерфакса" Борису Геворкяну рассказал ведущий научный сотрудник института Европы РАН, кандидат исторических наук Михаил Ведерников.

В миреПартия Орбана потерпела поражение на выборах в ВенгрииПартия Орбана потерпела поражение на выборах в ВенгрииЧитать подробнее

- Насколько неожиданными стали итоги прошедших выборов в Венгрии?

- Мне кажется, что результаты оказались очень ожидаемые. Если бы Орбан победил или был менее сильный разрыв, то это было бы действительно неожиданно. А так все эксперты за полгода до самих выборов подобный исход и предсказывали.

- Как вы можете прокомментировать такие результаты венгерских выборов, о чем они говорят?

- Прежде всего, нужно отметить фактор усталости венгров, особенно молодежи. Орбан 16 лет у власти. Он - один из самых ярких политиков в Европе. И, как любой подобный политик, он оставляет вокруг себя такое выжженное поле.

- Чем же взял его соперник?

- Если мы посмотрим на профиль Мадьяра, то он практически очень похож на Орбана в молодости - по его старым заявлениям, по программе. И даже сейчас то, что мы слышим, после выборов, - это программа не какого-то левого либерального политика, которых много, а это именно клон Орбана. Правда, Мадьяр говорит, что при принятии решений нужно больше склоняться к Брюсселю, к интересам Евросоюза и не так сильно демонстрировать свою связку с Китаем, Россией, Турцией.

- Получается, Орбану навредил вице-президент США Вэнс, который накануне приехал в Будапешт и открыто подержал его?

- Мне кажется, что да: сейчас Трамп не на коне в своей политике. У него неудачная война на Ближнем Востоке, ему не удаются попытки заключить сделку с Тегераном. Короче, не тот герой.

- В таком случае, как сложатся венгерско-российские отношения? Будет ли какой-то крутой разворот или, наоборот, все поменяется плавно?

- Мне кажется, не стоит ждать какого-то крутого поворота, каких-то резких движений. Тут все перейдет в русло прагматизма. Если у нас до этого были определенные смутные представления о том, что Орбан якобы симпатизирует России, такой весь пророссийский – такие нарративы, конечно, сомнительны. Думаю, теперь в отношениях между Будапештом и Москвой будет исключительно прагматизм. Мадьяр тоже понимает, что без российской нефти и других энергоресурсов страна просто не может нормально развиваться. Поэтому, я полагаю, они будут договариваться.

- А вдруг новый премьер станет более радикальным?

- Не думаю. Даже сейчас он сделал первое заявление, в котором сказал, что, если надо, если это в интересах страны, то он будет садиться за стол переговоров с Россией. Поэтому, мне кажется, в ближайшем будущем можно ожидать возобновления поставок нефти по "Дружбе". Благо Украина теперь сместила Орбана и готова будет запустить этот нефтепровод.

- Возможен ли такой вариант, чтобы ради политических целей Мадьяр пойдет на свертывание связей с Россией?

- Мне кажется, тут нужно исходить из существующей энергетической инфраструктуры. Некоторые страны бывшего соцлагеря – такие, как Чехия – имеют возможность диверсифицировать ее без ущерба для своей экономики. А вот те же Венгрия и Словакия – у них из-за того, что инфраструктура строилась в годы социализма, все было нацелено на Москву и связь с ней. Соответственно, у Венгрии на данный момент нет такой энергосистемы, чтобы взять и начать качать нефть из других источников.

- Вроде есть еще и вариант с Хорватией?

В миреМадьяр высказался за прагматичные отношения Венгрии с РФМадьяр высказался за прагматичные отношения Венгрии с РФЧитать подробнее

- Да, есть, та же "Адриа", которая с Хорватией связана. Но там ставка более высокая. В частности, у хорватов условия, чтобы закачивалась нефть не российского происхождения. А это кратно увеличивает цену этого сырья.

Поэтому тут будут, конечно, разговоры, но по итогу нефть они будут закупать у России. Тут нужно помнить, что Венгрия – страна достаточно бедная. И у нее нет ресурсов для того, чтобы взять и построить какие-то дополнительные ветки, закупать нефть из других источников.

- Вы упомянули Украину. Вы думаете, на этом направлении Венгрия кардинально изменит свою позицию или все-таки какие-то барьеры в двусторонних отношениях сохранятся?

- Мне кажется, шероховатости все же останутся. Потому что Мадьяр также приверженец национал-консервативной политики. Риторика у него была о защите диаспоры, проживающей в других государствах, отстаивании их интересов. В целом для Киева Мадьяр более удобный и не такой конфронтационный руководитель. Соответственно, и диалог будет более подвижный. Одним словом, он не будет сдавать по полной интересы Венгрии, не будет отказываться от того, что продвигал Виктор Орбан.

-То есть Венгрия и при новой власти не будет "кормить Украину"?

- Я думаю, что Мадьяр думает то же самое. Просто он перейдет к более гладким формулировкам, а содержание будет такое же.

Что случилось этой ночью: вторник, 14 апреля

Фил Коллинз, Iron Maiden, Oasis и Wu-Tang Clan включены в Зал славы рок-н-ролла

 Фил Коллинз, Iron Maiden, Oasis и Wu-Tang Clan включены в Зал славы рок-н-ролла

Тегеран потребовал от пяти арабских стран компенсацию за ущерб

Вэнс сообщил о прогрессе на переговорах и призвал Иран "проявить гибкость"

 Вэнс сообщил о прогрессе на переговорах и призвал Иран "проявить гибкость"

Лавров заявил Аракчи о готовности РФ содействовать урегулированию кризиса вокруг Ирана

 Лавров заявил Аракчи о готовности РФ содействовать урегулированию кризиса вокруг Ирана

США и Иран продолжают контактировать по вопросу урегулирования конфликта

 США и Иран продолжают контактировать по вопросу урегулирования конфликта

США на переговорах предлагали мораторий на 20 лет на обогащение урана в Иране

Премьер Италии считает недопустимым выпад Трампа против папы римского

 Премьер Италии считает недопустимым выпад Трампа против папы римского

Трамп заявил, что Иран дал сигнал о желании заключить с ним соглашение
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8997 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 1641 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 127 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 153 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 289 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 99 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 436 материалов
Нападение на Crocus City Hall Нападение на Crocus City Hall 340 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 245 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 472 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 142 материалов