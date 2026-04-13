Мадьяр высказался за прагматичные отношения Венгрии с РФ

Москва. 13 апреля. INTERFAX.RU - Лидер победившей на выборах в Венгрии партии "Тиса" Петер Мадьяр заявил о намерении поддерживать прагматичные отношения с Россией, а также выступил за завершение украинского конфликта как можно скорее.

"Мадьяр заявил, что хотел бы поддерживать прагматичные отношения с Москвой, так как Венгрия продолжает зависеть от энергетического импорта из России", - приводит его слова газета The Guardian.

При этом Мадьяр отметил, что надеется на скорейшее урегулирование украинского конфликта. По его словам, он был бы готов призвать российское руководство прекратить боевые действия. Однако, по мнению Мадьяра, вряд ли такой его призыв возымеет эффект.

В то же время лидер "Тисы" подчеркнул, что, по его мнению, Россия представляет "угрозу для безопасности Европы и Венгрии".

"Но я не имею в виду россиян - они прекрасные люди, российскую культуру", - добавил Мадьяр.