Тегеран потребовал от пяти арабских стран компенсацию за ущерб

Москва. 14 апреля. INTERFAX.RU - Постпред Ирана при ООН Амир Саид Иравани заявил о требовании от Бахрейна, Саудовской Аравии, Катара, ОАЭ и Иордании компенсации за ущерб, причиненный Ирану в результате американо-израильской операции, поскольку их территории использовались для нанесения ударов по Исламской Республике.

"Королевство Бахрейн, Королевство Саудовская Аравия, Государство Катар, Объединенные Арабские Эмираты и Хашемитское Королевство Иордания (...) должны полностью возместить ущерб Исламской Республике Иран, включая компенсацию за весь материальный и моральный вред, понесенный в результате их международных противоправных действий", - говорится в письме Иравани, которое он направил генсеку ООН Антониу Гутерришу.

Такое требование иранская сторона связывает с тем, что США в ходе операции против Ирана "использовали территории" указанных арабских государств с их разрешения для "осуществления актов агрессии в отношении Исламской Республики".

"Поведение этих государств, заключающееся в разрешении использования своих территорий агрессорами против Исламской Республики Иран, квалифицируется как акт агрессии", - подчеркнул Иравани.

Согласно письму, эти страны "нарушили свои международные обязательства" перед Ираном.