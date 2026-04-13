Израиль привел армию в повышенную готовность перед американской блокадой Ормузского пролива

Москва. 13 апреля. INTERFAX.RU - Армия обороны Израиля находится в состоянии повышенной готовности в связи с началом военно-морской блокады Ирана со стороны США, заявили в ЦАХАЛ.

"В связи с тем, что американские военные должны начать военно-морскую блокаду Ирана в ближайшее время, Армия обороны Израиля остается в состоянии повышенной готовности к любому развитию событий", - говорится в заявлении.

При этом израильские военные указывают, что на данный момент в руководящих принципах Командования тыла для гражданского населения изменений нет, но ЦАХАЛ остается готовым вернуться к боевым действиям в Иране в случае необходимости.

Ранее американское Центральное командование (CENTCOM) заявило, что блокада Ормузского пролива начнется в понедельник в 10:00 по времени Восточного побережья США (в 17:00 по московскому. Американские силы не будут препятствовать свободе судоходства для танкеров, следующих через пролив в неиранские порты и обратно, заявили в командовании.

Хроника 28 февраля – 13 апреля 2026 года Операция Израиля и США против Ирана
Израиль Иран США Ормузский пролив ЦАХАЛ
