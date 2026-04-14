Италия приостановит автоматическое продление договора об оборонном сотрудничестве с Израилем

Москва. 14 апреля. INTERFAX.RU - Премьер-министр Италии Джорджа Мелони заявила, что ее правительство временно прекращает практику автоматического продления соглашения о сотрудничестве в сфере обороны с Израилем, сообщает во вторник ANSA.

"В свете сложившейся ситуации правительство приняло решение пока отказаться от автоматического продления соглашения об оборонном сотрудничестве с Израилем", - заявила Мелони в Вероне.

Письмо о приостановке действия итало-израильского меморандума направил министр обороны Гуидо Крозето своему израильскому коллеге Исраэлю Кацу.

Меморандум, устанавливающий рамки сотрудничества в области обороны, предусматривал продление каждые пять лет и вступил в силу 13 апреля 2016 года.

Кроме того, премьер прокомментировала ситуацию на Ближнем Востоке.

"Мы должны продолжать работать на международном уровне над продвижением мирных переговоров для стабилизации ситуации и возобновления работы важнейшего торгового пути для поставок топлива и удобрений", - приводит ANSA ее слова.

СМИ сообщили, что США израсходовали весь запас баллистических ракет в операции против Ирана

 СМИ сообщили, что США израсходовали весь запас баллистических ракет в операции против Ирана

Эксперт института Европы РАН: формулировки Мадьяра в отношении Киева станут более гладкими

 Эксперт института Европы РАН: формулировки Мадьяра в отношении Киева станут более гладкими

Что случилось этой ночью: вторник, 14 апреля

Фил Коллинз, Iron Maiden, Oasis и Wu-Tang Clan включены в Зал славы рок-н-ролла

 Фил Коллинз, Iron Maiden, Oasis и Wu-Tang Clan включены в Зал славы рок-н-ролла

Тегеран потребовал от пяти арабских стран компенсацию за ущерб

Вэнс сообщил о прогрессе на переговорах и призвал Иран "проявить гибкость"

 Вэнс сообщил о прогрессе на переговорах и призвал Иран "проявить гибкость"

Лавров заявил Аракчи о готовности РФ содействовать урегулированию кризиса вокруг Ирана

 Лавров заявил Аракчи о готовности РФ содействовать урегулированию кризиса вокруг Ирана

США и Иран продолжают контактировать по вопросу урегулирования конфликта

 США и Иран продолжают контактировать по вопросу урегулирования конфликта

США на переговорах предлагали мораторий на 20 лет на обогащение урана в Иране
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 1646 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 9000 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 127 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 153 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 289 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 99 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 436 материалов
Нападение на Crocus City Hall Нападение на Crocus City Hall 340 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 245 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 472 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 142 материалов