ВМС США направляют группу минных тральщиков в район Ормузского пролива

Фото: Daniel Ceng/Anadolu via Getty Images

Москва. 14 апреля. INTERFAX.RU - Американские ВМС направляют в район Ормузского пролива группу минных тральщиков, сообщило издание The War Zone.

Тральщики USS Chief и USS Pioneer, приписанные к базе Сасэбо в Японии, уже вошли в Индийский океан, направляясь в зону ответственности Центрального командования ВС США на Ближнем Востоке (CENTCOM). Еще один тральщик - USS Tulsa прошел Малаккский пролив из Сингапура.

Кроме того, в Аравийское море недавно прибыл боевой корабль прибрежной зоны USS Canberra, который способен осуществлять операции по разминированию морских районов.

Ранее командование CENTCOM сообщило, что в ближайшие дни к разминированию Ормузского пролива присоединятся дополнительные силы ВМС США, включая подводные беспилотники.

Хроника 28 февраля – 14 апреля 2026 года Операция Израиля и США против Ирана
