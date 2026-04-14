Трамп не исключил организации новых переговоров с Ираном в Пакистане

Москва. 14 апреля. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп во вторник заявил, что в течение двух дней могут состояться переговоры между американской и иранской стороной в Пакистане.

"Вам следует остаться там (в Пакистане - ИФ), потому что кое-что хорошее может произойти в течение ближайших двух дней, мы все больше склоняемся к тому, чтобы отправиться туда", - сказал глава Белого дома в интервью журналисту The New York Post.

Он отметил, что ему нравится идея проведения переговоров именно в Пакистане, так как главнокомандующий ВС Пакистана фельдмаршал Асим Мунир "великолепно справляется со своей работой".

"Он фантастически работает, и поэтому очень вероятно, что мы вернемся туда", - добавил Трамп.

