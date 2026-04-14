Поиск

Красный Крест впервые с конца февраля доставил гумпомощь в Иран

Фото: Sobhan Farajvan/Pacific Press/LightRocket via Getty Images

Москва. 14 апреля. INTERFAX.RU - В Международном Комитете Красного Креста (МККК) сообщили о первой с начала обострения военных действий на Ближнем Востоке в конце февраля поставке гуманитарной помощи в Иран.

"МККК отправил 171 тонну чрезвычайно важной помощи иранскому Красному Полумесяцу (...). Это первая поставка МККК Ирану с момента недавней эскалации боевых действий", - говорится в пресс-релизе гуманитарной организации.

В нем отмечается, что первые пять грузовиков прибыли в Иран в понедельник. Ожидается, что еще девять грузовиков доставят помощь позже на этой неделе.

"В ближайшие недели мы рассчитываем расширить масштаб поддержки и продолжать способствовать гуманитарной деятельности иранского Красного полумесяца", - сказал глава делегации МККК в Иране Венсан Кассар.

28 февраля США и Израиль начали наносить удары по Ирану. В ответ иранские военные атаковали цели, в том числе на территории государств Персидского залива.

8 апреля президент США Дональд Трамп выразил готовность к переговорам на основе переданных Тегераном предложений и заявил, что приостановит на две недели удары по Ирану. В Иране и Израиле также согласились приостановить удары.

Хроника 28 февраля – 14 апреля 2026 года Операция Израиля и США против Ирана
МККК Иран
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

МВФ понизил прогноз роста мирового ВВП в 2026 году из-за иранского конфликта

Цены производителей в США в марте подскочили на 4% - максимально за три года

ВМС США направляют группу минных тральщиков в район Ормузского пролива

СМИ сообщили, что США израсходовали весь запас баллистических ракет в операции против Ирана

Эксперт института Европы РАН: формулировки Мадьяра в отношении Киева станут более гладкими

Что случилось этой ночью: вторник, 14 апреля
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 1651 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 9000 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 127 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 153 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 289 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 99 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 436 материалов
Нападение на Crocus City Hall Нападение на Crocus City Hall 340 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 245 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 472 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 142 материалов