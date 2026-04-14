Красный Крест впервые с конца февраля доставил гумпомощь в Иран

Москва. 14 апреля. INTERFAX.RU - В Международном Комитете Красного Креста (МККК) сообщили о первой с начала обострения военных действий на Ближнем Востоке в конце февраля поставке гуманитарной помощи в Иран.

"МККК отправил 171 тонну чрезвычайно важной помощи иранскому Красному Полумесяцу (...). Это первая поставка МККК Ирану с момента недавней эскалации боевых действий", - говорится в пресс-релизе гуманитарной организации.

В нем отмечается, что первые пять грузовиков прибыли в Иран в понедельник. Ожидается, что еще девять грузовиков доставят помощь позже на этой неделе.

"В ближайшие недели мы рассчитываем расширить масштаб поддержки и продолжать способствовать гуманитарной деятельности иранского Красного полумесяца", - сказал глава делегации МККК в Иране Венсан Кассар.

28 февраля США и Израиль начали наносить удары по Ирану. В ответ иранские военные атаковали цели, в том числе на территории государств Персидского залива.

8 апреля президент США Дональд Трамп выразил готовность к переговорам на основе переданных Тегераном предложений и заявил, что приостановит на две недели удары по Ирану. В Иране и Израиле также согласились приостановить удары.