Глава ЕЦБ заявила, что ситуация в экономике еврозоны стала хуже базового сценария

Москва. 14 апреля. INTERFAX.RU - Существенный рост цен на энергоносители отдалил экономику еврозоны от базового сценария Европейского центрального банка, хотя и не в такой степени, чтобы оправдать повышение процентных ставок, полагает глава регулятора Кристин Лагард.

"Мы находимся между базовым и неблагоприятным сценариями" из-за войны в Иране, заявила она в интервью агентству Bloomberg во вторник в Вашингтоне, где она принимает участие в весеннем заседании Всемирного банка и Международного валютного фонда.

Неблагоприятный сценарий ЕЦБ предполагает пик инфляции на уровне 4,2%, самый плохой сценарий - инфляцию выше 6% и кратковременную рецессию в экономике.

"Мы должны быть полностью гибкими и готовыми двигаться в нужном направлении, - сказала Лагард. - Мы должны полагаться на поступающие данные, как мы неоднократно заявляли".

ЕЦБ взвешивает, какие действия необходимы после более полутора месяцев боевых действий на Ближнем Востоке, которые привели к скачку стоимости нефти и подорвали экономические настроения. Инфляция в Европе уже значительно превысила целевой показатель ЕЦБ в 2%. Ключевой вопрос заключается в том, насколько устойчивым окажется усиление темпов роста цен.

"Нам нужны данные, чтобы проанализировать, будет ли это временная тенденция или мы вернемся в прошлое, если можно так выразиться. Хотя я не думаю, что это действительно возможно", - заявила президент ЕЦБ.

Рынки считают, что повышение процентных ставок в еврозоне - лишь вопрос времени. Но, учитывая неопределенность исхода мирных переговоров между США и Ираном, они не предвидят их подъема на ближайшем заседании, которое пройдет 29-30 апреля.

В настоящее время трейдеры прогнозируют два увеличения ставок на четверть процентного пункта в этом году, а также с вероятностью примерно 30% оценивают возможность третьего повышения.