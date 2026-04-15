Глава Бундесбанка отметил смещение экономики еврозоны к более болезненному сценарию

Москва. 15 апреля. INTERFAX.RU - Ситуация в экономике еврозоны из-за военного конфликта на Ближнем Востоке сместилась за пределы базового сценария Европейского центробанка в сторону более болезненного, заявил Bloomberg TV глава Бундесбанка и член совета управляющих ЕЦБ Йоахим Нагель.

По словам Нагеля, Европейскому ЦБ необходимо сохранять "полную гибкость" в вопросе дальнейшего курса процентных ставок в условиях высокой неопределенности.

"Я бы сказал, что сейчас мы находимся где-то между базовым и негативным сценариями, - заявил он. - Теперь нам нужно понять, куда все пойдет, и если ситуация вернется к базовому сценарию, я буду очень доволен".

Накануне президент ЕЦБ Кристин Лагард заявила, что существенный рост цен на энергоносители отдалил экономику еврозоны от базового сценария, хотя и не в такой степени, чтобы оправдать повышение регулятором процентных ставок.

В марте ЕЦБ сохранил ставку по депозитам на уровне 2% годовых.

Рынки считают, что повышение ставок в еврозоне - лишь вопрос времени. Но учитывая неопределенность исхода мирных переговоров между США и Ираном, они не ожидают их подъема на ближайшем заседании, которое пройдет 29-30 апреля.

По словам Нагеля, ситуация на Ближнем Востоке меняется ежедневно, что затрудняет проведение денежно-кредитной политики. Он охарактеризовал ситуацию в регионе как "очень хрупкую", несмотря на некоторые позитивные сигналы.

"Я бы сказал, что пока недостаточно ясности относительно того, что произойдет на апрельском заседании, - сказал он. - За две недели может появиться много новой информации, и мы будем это учитывать".

В настоящее время трейдеры прогнозируют два увеличения ставок на четверть процентного пункта в этом году, а также с вероятностью примерно 30% оценивают возможность третьего повышения.

Хроника 28 февраля – 15 апреля 2026 года Операция Израиля и США против Ирана
