В Совбезе РФ заявили об устойчивой работе госуправления в Иране

Иран все еще обладает значительным количеством оружия, отметили в СБ РФ

Москва. 14 апреля. INTERFAX.RU - Иранские власти сохраняют контроль над ситуацией внутри страны, волнений и внутренних беспорядков не наблюдается, сообщили в аппарате Совета безопасности РФ.

"На настоящее время иранские власти сохраняют контроль над ситуацией внутри страны. Система государственного и военного управления функционируют устойчиво. Волнений и внутренних беспорядков, на которые так рассчитывали в Вашингтоне и Тель-Авиве, не наблюдается", - говорится в сообщении СБ РФ, распространенном во вторник.

"Напротив, на фоне интервенции со стороны США и Израиля разные социально-политические группы в Иране сплотились вокруг центральной власти, а наиболее радикальные оппозиционные силы ушли в глубокое подполье", - сообщили в Совбезе.

Там также заявили, что "Иран все еще обладает значительным количеством оружия".

Урожай кофе в Бразилии в следующем сельхозгоду достигнет рекорда

 Урожай кофе в Бразилии в следующем сельхозгоду достигнет рекорда

Красный Крест впервые с конца февраля доставил гумпомощь в Иран

 Красный Крест впервые с конца февраля доставил гумпомощь в Иран

 Цены производителей в США в марте подскочили на 4% - максимально за три года

 ВМС США направляют группу минных тральщиков в район Ормузского пролива
