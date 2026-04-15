Китай требовал немедленного ухода Maersk и MSC из спорных панамских портов

Китай требовал немедленного ухода Maersk и MSC из спорных панамских портов
Фото: Daniel A. Gonzalez/Anadolu via Getty Images

Москва. 15 апреля. INTERFAX.RU - Национальная комиссия по развитию и реформам (National Development and Reform Commission, NDRC) Китая в марте потребовала от датской транспортно-логистической Maersk и швейцарской Mediterranean Shipping Company (MSC) немедленно прекратить управление портами Панамского канала, пишет Financial Times со ссылкой на источники.

NDRC также предостерегла их от "незаконных действий, наносящих ущерб интересам китайских компаний", и призвала придерживаться "коммерческой этики и международных правил", говорит еще один источник.

Тогда же министерство транспорта КНР указало европейским компаниям на необходимость сохранения цепочек поставок на фоне перебоев в связи с конфликтом на Ближнем Востоке.

За несколько недель до этого власти Панамы аннулировали контракты гонконгской CK Hutchison на управление панамскими портами Бальбоа (на Тихом океане) и Кристобаль (со стороны Атлантики) и передали гавани во временное управление Maersk и MSC.

В ответ на это Panama Ports, дочернее предприятие CK Hutchison, инициировала арбитражное разбирательство против правительства Панамы, оценив ущерб от аннулирования контрактов более чем в $2 млрд, и подала в лондонский арбитраж иск против Maersk.

CK Hutchison в марте прошлого года договорилась о продаже портов за пределами Китая консорциуму во главе с американской BlackRock и MSC в рамках сделки на $23 млрд. Панамские порты вошли в ее периметр.

Президент США Дональд Трамп приветствовал сделку, назвав ее одним из шагов по возвращению Вашингтоном контроля над Панамским каналом. Китайские власти, в свою очередь, сочли ее угрозой национальным интересам и потребовали включения госкомпании Cosco в консорциум.

Один из источников FT отмечает, что в случае ухода Maersk и MSC из панамских портов концессии наверняка передадут американским операторам, что будет для Пекина еще хуже.

Китай требовал немедленного ухода Maersk и MSC из спорных панамских портов

 Китай требовал немедленного ухода Maersk и MSC из спорных панамских портов

