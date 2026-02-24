Панама заняла два порта у входа в Панамский канал, принадлежащие CK Hutchison

Москва. 24 февраля. INTERFAX.RU - Панамское морское управление с разрешения правительства Панамы заняло два порта на разных концах Панамского канала, которые принадлежат гонконгской CK Hutchison, сообщает MarketWatch..

Это стало возможным после того, как Верховный суд признал неконституционной концессию на эксплуатацию портов с Panama Ports Co. (PPC), "дочкой" CK Hutchison.

Правительство страны разрешило занять порты по "причинам неотложного социального интереса". В том числе управление получает все движимое имущество внутри и за пределами терминалов Бальбоа и Кристобаль, в частности, краны, транспортные средства, компьютерные системы и программное обеспечение.

CK Hutchison заявила, что прекратила деятельность в портах после того, как туда прибыли правительственные чиновники и выдворили сотрудников PPC под угрозой уголовного преследования в случае неповиновения.

В конце январе Верховный суд Панамы заявил, что законы и нормативные акты, лежащие в основе концессионного соглашения между государством и PPC на управление портами Бальбоа (со стороны Тихого океана) и Кристобаль (со стороны Атлантики), являются неконституционными. PPC заключила контракт на управление терминалами в 1997 году, и он был продлен в 2021 году.

23 февраля правительство Панамы опубликовало в официальном вестнике решение Верховного суда об аннулировании портовых контрактов. Эта публикация завершила юридическую отмену концессии.

PPC заявила, что решительно возражает против захвата портов. Компания отметила, что не получила никакой компенсации за десятилетия инвестиций.

"Захват портов властями Панамы является кульминацией незаконной кампании, которую государство начало год назад против PPC, ее инвесторов и концессионного контракта", - заявила компания.

CK Hutchison заявила, что решение Панамы об отказе от концессии и предоставлении временных лицензий на управление портами APM Terminals ("дочка" A.P. Moller-Maersk) и TIL Panama (входит в Mediterranean Shipping) является незаконным, и рассматривает возможность подачи исков против страны в суды национального и международного уровня.

APM Terminals подтвердила во вторник, что начала временное управление работой порта Бальбоа, которое может продлиться до 18 месяцев.

Президент Панамы Хосе Рауль Мулино заявил, что временные контракты были заключены как "законный инструмент, уважающий право собственности на активы". "Позвольте мне внести ясность: это не подразумевает экспроприацию этих активов, а скорее их использование для обеспечения работы портов до тех пор, пока не будет определена их реальная стоимость для соответствующих действий. Повторяю, это не экспроприация", - сказал он в телевизионном обращении.

В марте 2025 года CK Hutchison объявила, что продаст консорциуму BlackRock и Mediterranean Shipping 80% холдинга Hutchison Ports, а также 90% в Panama Ports Co. В общей сложности эти активы были оценены в $22,8 млрд. В периметр сделки входили 43 порта в 23 странах, в том числе два на Панамском канале, британский Thamesport и порт Роттердама - один из крупнейших в Европе. Однако решение CK Hutchison продать портовые активы вызвало недовольство китайских властей, которые заблокировали сделку.