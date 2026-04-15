Журналист Axios сообщил, что США пока не согласились продлить перемирие с Ираном

Москва. 15 апреля. INTERFAX.RU - США пока не дали согласие на продление режима прекращения огня с Ираном, написал в среду журналист портала Axios Барак Равид в соцсети Х со ссылкой на американского чиновника.

"США не дали официального согласия на продолжение перемирия", - приводит Равид слова чиновника.

"Между США и Ираном продолжается взаимодействие для достижения соглашения", - добавил источник.

Срок перемирия между США и Ираном истекает 22 апреля.

Хроника 28 февраля – 15 апреля 2026 года Операция Израиля и США против Ирана
 Баку и Москва согласовали урегулирование последствий крушения самолета AZAL в 2024 году

 Китай требовал немедленного ухода Maersk и MSC из спорных панамских портов

 Трамп признал, что военные действия в Иране наносят ущерб мировой экономике

 США развернули шесть торговых судов в Ормузском проливе

 Лавров назвал обогащение урана в мирных целях неотъемлемым правом Ирана
