Журналист Axios сообщил, что США пока не согласились продлить перемирие с Ираном

Москва. 15 апреля. INTERFAX.RU - США пока не дали согласие на продление режима прекращения огня с Ираном, написал в среду журналист портала Axios Барак Равид в соцсети Х со ссылкой на американского чиновника.

"США не дали официального согласия на продолжение перемирия", - приводит Равид слова чиновника.

"Между США и Ираном продолжается взаимодействие для достижения соглашения", - добавил источник.

Срок перемирия между США и Ираном истекает 22 апреля.