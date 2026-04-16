Bloomberg узнал об изучении Тегераном и Вашингтоном варианта с продлением перемирия

Москва. 16 апреля. INTERFAX.RU - Власти США и Ирана рассматривают возможность продлить режим прекращения огня, сообщает в четверг Bloomberg со ссылкой на источники.

"По словам человека, знакомого с вопросом, США и Иран раздумывают над продлением двухнедельного прекращения огня", - передает Bloomberg.

Другой собеседник агентства отметил, что ни США, ни Иран не желают возвращаться к боевым действиям. Тем временем, напоминает Bloomberg, Пакистан также активизирует усилия, чтобы стороны сдвинули срок окончания перемирия.

Боевые действия между США и Ираном были приостановлены 7 апреля, Израиль также прекратил удары; однако израильская операция против движения "Хезболла" продолжилась. Перемирие истекает 22 апреля.

Вместе с тем издание The Washington Post в среду передавало, что США перебрасывают на Ближний Восток еще более 10 тыс. военных на кораблях.

Хроника 28 февраля – 16 апреля 2026 года Операция Израиля и США против Ирана
