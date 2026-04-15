Пентагон планирует разместить мини-ядерные реакторы на двух стратегических базах ВВС США

Москва. 15 апреля. INTERFAX.RU - Пентагон планирует к 2030 году разместить портативные ядерные реакторы мощностью от 5 до 20 мегаватт на двух стратегических ядерных объектах на территории Соединенных Штатов, сообщили ВВС США.

В частности, ими предполагается оснастить базу Космических сил Бакли в штате Колорадо, где находится один из ключевых американских военных центров по управлению спутниковыми системами раннего предупреждения о ракетном нападении, и авиабазу Мальмстром в штате Монтана, где в шахтных пусковых установках размещаются межконтинентальные баллистические ракеты Minuteman III.

"Это решение является ключевым шагом в обеспечении возможности бесперебойного выполнения критически важных задач, что укрепит национальную безопасность", - заявили в ВВС США.

В ближайшие месяцы будут определены наиболее оптимальные параметры работы устройств, которые наилучшим образом соответствуют энергетическим потребностям этих баз, с предполагаемой датой развертывания в 2030 году или ранее, указали американские военные.

Как указывают американские эксперты, Пентагон хочет использовать небольшие мобильные реакторы для производства энергии, не зависящей от местных электросетей, которые могут выйти из строя или даже стать мишенью во время военного конфликта.