Глава МИД Ирана поблагодарил Пакистан за посредничество в переговорах с США

Москва. 16 апреля. INTERFAX.RU - Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи принял участие в предварительной встрече с начальником штаба пакистанской армии Асимом Муниром, который прибыл в Тегеран, чтобы передать послание из Вашингтона.

"Выразил благодарность Пакистану за любезное проведение диалога, подчеркнув, что это отражает наши глубокие и замечательные двусторонние отношения", - написал Аракчи в соцсети X после встречи.

Он отметил, что приверженность Ирана и Пакистана "делу содействия миру и стабильности в регионе остается сильной и общей".

Телеканал Press TV сообщает, что целью визита пакистанской делегации было донести послание США до иранского руководства и спланировать следующий раунд переговоров.

"Прибытие высокопоставленного военного чиновника Пакистана подчеркивает растущую роль Исламабада как ключевого посредника между Тегераном и Вашингтоном", - подчеркивает телеканал.

Тем временем агентство Tasnim сообщает, что Иран проведет официальную оценку, чтобы определить, будет ли он участвовать в следующем раунде переговоров с США.

"После сегодняшней встречи пакистанской делегации во главе с главнокомандующим пакистанской армией Асимом Муниром с иранскими официальными лицами иранская команда проведет необходимый анализ, а затем будет принято решение о следующем раунде переговоров между Ираном и Соединенными Штатами", - сообщил агентству информированный источник.

Собеседник отметил, что прекращение огня в Ливане станет "позитивным сигналом" для принятия Ираном решения о следующем раунде переговоров.

"Соединенные Штаты должны придерживаться логических рамок переговоров и избегать препятствования процессу, выдвигая чрезмерные требования или нарушая обещания, данные ими до прекращения огня", - повторил источник.

В среду официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи подтвердил, что Тегеран примет пакистанскую делегацию, добавив, что непрямой обмен сообщениями между Ираном и Соединенными Штатами продолжается.

"После переговоров, которые состоялись в Исламабаде, а также обсуждений, которые пакистанская сторона провела с Соединенными Штатами, наши мнения были доведены до сведения и услышаны. Естественно, ожидается, что в ходе этого визита обе стороны подробно обсудят свои точки зрения", - заявил Багаи.

Агентство Associated Press передавало со ссылкой на источники, что посредники в урегулировании иранского кризиса ищут способы продлить перемирие между США и Ираном.

Президент США Дональд Трамп говорил, что возобновление переговоров Ираном в ближайшие дни вполне вероятно.