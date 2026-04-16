В Польше ночью два аэропорта прерывали работу из-за действий военной авиации

Москва. 16 апреля. INTERFAX.RU - В восточной части Польши аэропорты в Жешуве и Люблине приостанавливали работу в ночь на 16 апреля из-за действий военной авиации, сообщило Польское агентство аэронавигационного обслуживания PANSA.

Оперативное командование вооруженных сил Польши сообщило, что причиной стали действия в польском воздушном пространстве истребителей в рамках операции НАТО в связи с воздушной тревогой на Украине. Нарушений воздушного пространства Польши зафиксировано не было. Силы противовоздушной обороны, авиация Польши и НАТО вернулись к штатному несению службы после приведения в повышенную боеготовность.