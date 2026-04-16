Режим чрезвычайного положения в экономике Приднестровья продлен до 18 мая

Москва. 16 апреля. INTERFAX.RU - Верховный совет непризнанной Приднестровской Молдавской Республики в четверг в ходе чрезвычайного заседания принял решение о продлении до 18 мая чрезвычайного положения в экономике ПМР.

"Продление режима чрезвычайного положения в экономике - это не формальность, а необходимый инструмент оперативного управления в условиях неопределенности", - заявил зампредседателя Верховного совета Приднестровья, глава комитета по экономике Александр Коршунов.

Верховный совет утвердил соответствующий указ лидера Приднестровья Вадима Красносельского. В указе отмечается, что решение принято в условиях возникшего тяжёлого общеэкономического кризиса и продолжающегося ухудшения социально-экономических показателей, вызванного существенным сокращением поставок природного газа.

Указ устанавливает ряд чрезвычайных мер и ограничений, в том числе рациональное потребление энергоресурсов, приоритет финансирования мероприятий по сохранению жизни и здоровья граждан, меры для предотвращения, минимизации и устранения последствий дефицита природного газа.

"Сегодня Приднестровье сталкивается с двумя главными вызовами: нестабильностью поставок газа и внешним экономическим давлением", - отметил Коршунов.

"Во-первых, режим ЧП позволяет исполнительной власти мгновенно реагировать на изменение ситуации с газом, не дожидаясь длительных законодательных процедур. Мы перераспределяем ресурсы так, чтобы в первую очередь обеспечить газом жилые дома, школы и больницы. Во-вторых, это вопрос защиты социальных выплат. В условиях, когда доходы бюджета падают, режим ЧП позволяет нам распределять расходы исходя из приоритетов", - заявил он.

Коршунов пояснил, что "мы сознательно замораживаем многие программы развития и капитальные вложения, чтобы направить каждый имеющийся рубль на выплату зарплат, пенсий и пособий в полном объеме".

"Режим ЧП - это режим "ручного управления" ресурсами, цель которого - не допустить гуманитарной катастрофы и сохранить социальную стабильность, пока внешние условия не нормализуются", - отметил зампредседателя Верховного совета.

Впервые чрезвычайное положение в экономике Приднестровья было введено с 11 декабря 2024 года сроком на 30 дней, в связи с "риском прекращения поставки российского газа", что и произошло 1 января 2025 года. После этого режим ЧП пять раз продлевался и был снят только 8 июня. С 18 декабря 2025 года в регионе вновь был введен режим чрезвычайного положения в экономике сроком на 90 дней, в связи с сокращением поставок газа. В марте режим ЧП был продлен на 30 дней, сейчас - еще на 30.

В январе 2025 года Приднестровский регион оставался без газа. С 1 февраля газ поставляет венгерская компания MET Gas and Energy Marketing AG, а оплачивают его различные компании с российским капиталом, работающие в ОАЭ. С ноября 2025 года поставки газа сократились с двух до одного млн кубометров в сутки, что привело к новому кризису.

Часть энергоемких предприятий вынуждены сократить производство и отправлять сотрудников в отпуска, в многоквартирные жилые дома была прекращена подача горячей воды. С тех пор газ в Приднестровье поступает нестабильно, так как компания MET несвоевременно получает оплату из ОАЭ. Ситуация усугубилась после начала кризиса на Ближнем Востоке.

