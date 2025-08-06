Парламент Приднестровья утвердил продление режима ЧП в экономике до 31 августа

Москва. 6 августа. INTERFAX.RU - Верховный совет непризнанной Приднестровской Молдавской республики (ПМР) на чрезвычайном заседании в среду утвердил принятый накануне указ главы региона о продлении до 31 августа чрезвычайного экономического положения на территории ПМР, сообщается в пресс-релизе парламента.

"Верховный совет утвердил указ президента ПМР о продлении на территории республики режима чрезвычайного экономического положения до 31 августа. Проблема стабильного обеспечения республики голубым топливом до сих пор не решена, что продолжает усугублять экономический кризис в Приднестровье", - говорится в сообщении пресс-службы парламента.

Режим ЧП в экономике Приднестровья введен 11 декабря 2024 года из-за проблем с поставками газа в регион, с тех пор режим продлевался шесть раз. Последний раз решение о продлении режима парламент принимал 9 июля, срок его действия истекал 9 августа.

Ранее сообщалось, что режим ЧП предполагает экономию потребления природного газа и других энергоресурсов, формирование госрезерва энергоресурсов, установление особого порядка закупки природного газа и других энергоресурсов, запрет на их экспорт.

Кроме того, предусмотрено введение ограничений на перемещение товаров, финансовых средств и оказание услуг, вводится особый порядок реализации, приобретения и распределения продовольствия и предметов первой необходимости.

На период действия режима ЧП могут быть ограничены некоторые конституционные права и свободы человека и гражданина: право на свободу труда, право свободно распоряжаться своими способностями к труду, выбирать род деятельности и профессию, право на запрет принудительного труда, право на забастовку, право на отдых и на установленную законом продолжительность рабочего времени; право собственника по своему усмотрению пользоваться и распоряжаться принадлежащим ему имуществом.

Ранее сообщалось, что с 1 января этого года в связи с прекращением транзита российского газа через территорию Украины и неурегулированностью финансовых отношений между "Молдовагазом" и "Газпромом" (контролирует 63% акций "Молдовагаза") была прекращена подача газа в Приднестровье через территорию Молдавии. Поставки газа в Приднестровье отсутствовали до 11 февраля.

С этой даты поставки газа в ПМР через "Молдовагаз" (а затем через "Тираспольтрансгаз") осуществляет MET Gas and Energy Marketing AG (зарегистрирована в Швейцарии, входит в международный холдинг венгерского происхождения MET Group).

Руководство Приднестровья заявляло, что поставка газа в регион осуществляется при технической и кредитной поддержке России. Покупку газа для Приднестровья оплачивает JNX General Trading LLC (ОАЭ). По решению молдавских властей, поставки газа ограничены объемом 3 млн кубометров в сутки, что не позволяет работать энергоемким производствам в регионе.

4 августа молдавский регулятор в энергетике ANRE отозвал лицензию "Молдовагаза" на поставку газа в страну и передал эту функцию госкомпании Energocom. В связи с этим ANRE отмечало, что до 1 сентября определит компанию, которая будет заниматься поставками газа в Приднестровье.