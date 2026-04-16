Эрдоган передал через Матвиенко, что Путина очень ждут в Турции

Москва. 16 апреля. INTERFAX.RU - Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган просил передать президенту РФ Владимиру Путину, что в Турции очень ждут его приезда, заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

"Я передала привет от Владимира Владимировича Путина, который он (Эрдоган - ИФ) так тепло принял и сказал: "напомните ему, пожалуйста, мы очень его ждем в Турции". И он также передал привет (Путину - ИФ), акцентировал: "моему большому другу Путину, передайте, пожалуйста, привет", - сказала Матвиенко журналистам в четверг по итогам встречи.

Спикер Совета Федерации отметила, что на встрече также обсуждалась тема украинского урегулирования. "Обсудили переговоры по Украине. Уважаемый президент Турции предложил опять Стамбульскую площадку для продолжения переговоров. И они занимают взвешенную позицию. Здесь у нас тоже продолжаются наши контакты, наши взаимодействия", - отметила Матвиенко.

Она подчеркнула, что российско-турецкие отношения "в нынешних, современных условиях турбулентного мира" остаются неподверженными политической конъюнктуре и даже в этих сложных условиях развиваются успешно.

"Наши торгово-экономической связи развиваются успешно. Мы вышли на планку 60 миллиардов долларов (товарооборота - ИФ) по итогам прошлого года. Но задача наших лидеров, президента России, президента Турции выйти в ближайшее время на 100 миллиардов. И возможности, потенциал для этого есть. В этом плане активно работает наша межправительственная совместная комиссия по экономическому развитию", - отметила Матвиенко.

Спикер Совета Федерации 15-17 апреля посещает Стамбул; во главе российской парламентской делегации принимает участие в работе 152-й Ассамблеи Межпарламентского союза.