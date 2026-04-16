Военные США используют прекращение огня с Ираном для корректировки тактики

Москва. 16 апреля. INTERFAX.RU - Американские войска используют период прекращения огня с Ираном для корректировки тактики и методов боевых действий, сообщил глава Центрального командования ВС США на Ближнем Востоке (CENTCOM) адмирал Брэд Купер в четверг на пресс-конференции в Пентагоне.

Он заявил, что американские войска остаются "высоко мотивированными, сосредоточенными, бдительными и готовыми". Пройдя более половины двухнедельного перемирия с Ираном, "американские войска перевооружаются, переоснащаются и корректируют тактику и методы", указал адмирал.

Глава CENTCOM, только что вернувшийся из поездки по ряду стран Ближнего Востока, сказал, что в настоящее ведутся переговоры с региональными союзниками для укрепления безопасности в регионе, отметив, что такие союзники были исключительными "товарищами по команде" в ходе операции против Ирана.

При этом он подчеркнул, что "нет лучшего союзника", чем Израиль, заявив, что эта страна и США "снова и снова" достигали своих военных целей.