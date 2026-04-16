Поиск

Военные США используют прекращение огня с Ираном для корректировки тактики

Москва. 16 апреля. INTERFAX.RU - Американские войска используют период прекращения огня с Ираном для корректировки тактики и методов боевых действий, сообщил глава Центрального командования ВС США на Ближнем Востоке (CENTCOM) адмирал Брэд Купер в четверг на пресс-конференции в Пентагоне.

Он заявил, что американские войска остаются "высоко мотивированными, сосредоточенными, бдительными и готовыми". Пройдя более половины двухнедельного перемирия с Ираном, "американские войска перевооружаются, переоснащаются и корректируют тактику и методы", указал адмирал.

Глава CENTCOM, только что вернувшийся из поездки по ряду стран Ближнего Востока, сказал, что в настоящее ведутся переговоры с региональными союзниками для укрепления безопасности в регионе, отметив, что такие союзники были исключительными "товарищами по команде" в ходе операции против Ирана.

При этом он подчеркнул, что "нет лучшего союзника", чем Израиль, заявив, что эта страна и США "снова и снова" достигали своих военных целей.

Хроника 28 февраля – 16 апреля 2026 года Операция Израиля и США против Ирана
Израиль Иран США Ближний Восток
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

В МИД РФ вызвали посла Мексики из-за удержания в стране россиянки

Финляндия ужесточает правила получения гражданства

 Финляндия ужесточает правила получения гражданства

Пик первого весеннего звездопада ожидается с 22 на 23 апреля

 Пик первого весеннего звездопада ожидается с 22 на 23 апреля

США распространили блокаду на подсанкционные торговые суда, связанные с Ираном

Bloomberg узнал об изучении Тегераном и Вашингтоном варианта с продлением перемирия

Глава Минфина Катара ждет настоящих последствий войны с Ираном только через месяц-два

В Ливане опровергли анонс Трампа о переговорах ливанского и израильского лидеров

Власти Франции отпустили следовавший из РФ танкер, задержанный в марте

CENTCOM сообщил о перехвате на Ближнем Востоке уже 10 связанных с Ираном судов

Хроники событий
