В Турции после двух случаев стрельбы в школах задержали 162 человека

Москва. 16 апреля. INTERFAX.RU - В Турции после двух инцидентов со стрельбой в школах были задержаны 162 человека, пишет Hürriyet со ссылкой на министра юстиции Акына Гюрлека.

Он заявил, что задержанных подозревают в распространении ложной информации об этих нападениях и выражении публичного одобрения этих атак в интернете. За эти нарушения были заблокированы более 1,1 тысячи аккаунтов в соцсетях.

"Мы обнаружили многочисленные аккаунты с контентом, который способствует распространению страха, тревоги и паники среди населения. Эти аккаунты публично распространяли вводящую в заблуждение информацию и прославляли преступления и преступников", - указал министр.

15 апреля в средней школе в городе Кахраманмараш погибли девять человек, включая самого подростка-стрелка. 14 апреля бывший ученик школы в провинции Шанлыурфа ворвался в здание и ранил 16 человек. Позже он покончил с собой.