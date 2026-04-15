В Турции в результате стрельбы в школе погибли 4 человека и еще 20 ранены

Москва. 15 апреля. INTERFAX.RU - На юго-востоке Турции в провинции Кахраманмараш ученик средней школы открыл в здании стрельбу, по предварительным данным четыре человека погибли и не менее 20 ранены, сообщил губернатор провинции Мукеррем Унлуэр. Об этом сообщает Reuters, отмечая, что это второй за два дня подобный инцидент в Турции.

Погибли три ученика и учитель.

По словам чиновников, стрелявший покончил с собой, пишет Daily Sabah. По информации издания, подозреваемый устроил стрельбу по меньшей мере в двух классах и использовать пять единиц огнестрельного оружия и семь магазинов с патронами. Унлуэр позднее уточнил, что оружие школьник пронес в рюкзаке, оно, предположительно, принадлежало его отцу, бывшему сотруднику полиции, передает Anadolu. Мотивы стрелявшего неизвестны.

По факту началось расследование, заявил министр юстиции Акын Гюрлек. На место трагедии в округе Оникишубат выехал министр образования страны Юсуф Текин.